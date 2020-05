Ford: sarà una Mustang Fox Body la nuova auto di Ken Block

Verrà costruita dal team Hoonigan con carrozzeria disegnata sfruttando l’estro creativo di Ash Torp già all’opera sulla Escort RS Cossie V2

Siete in attesa dei nuovi video funambolici di Ken Block? Allora sappiate che la protagonista a quattro ruote sarà ancora una Ford e sarà ancora una Mustang. Solamente che si tratterà di una variante del modello prodotto tra il 1978 ed il 1993, quello che gli appassionati conoscono con l’appellativo di Fox Body.

Si chiamerà Hoonifox e sarà costruita dal team Hoonigan

Il suo nome di “battaglia” sarà Hoonifox e questo sottolinea anche la paternità del team Hoonigan. Presto la potremo vedere nei nuovi episodi della serie Gymkhana, magari sulle strade di Miami, ma intanto sta nascendo nella sede del team Hoonigan e sulle sue linee conturbanti sta lavorando anche Ash Thorp, colui che aveva realizzato i tratti della Ford Escort RS Cossie V2 che Ken Block ha guidato in altre occasioni. Ovviamente, dalle immagini che girano in rete, la carrozzerie della Mustang in questione verrà allargata a dismisura, abbassata alla stregua di un’auto da corsa e dotata di prese d’aria ed appendici aerodinamiche esagerate.

Tre ipotesi per il “cuore”

Chiaramente, a far fumare le ruote penserà un motore a dir poco potenziato, un propulsore che non avrà niente da invidiare a quello di un’auto da corsa, semmai il contrario. Per gestire al meglio le derapate del caso ci sarà la trazione integrale, mentre non sarebbe ancora stato deciso l’eventuale frazionamento del cuore di questa Mustang che potrebbe essere anche elettrico. Infatti, ci potrebbero essere dei motori ad impatto zero derivanti da quelli della Mach-E, ma non sono da escludere un cattivissimo V8 dotato di compressore volumetrico, oppure un micidiale V6 Ecoboost ripreso dalla Ford GT.

