Mazda riapre i concessionari: ecco le nuove regole per ripartire in sicurezza

L’inizio della Fase 2 coincide con la riapertura degli showroom Mazda che prevede nuove misure di sicurezza per clienti e lavoratori.

Dopo due mesi di stop forzato per evitare l’aggravarsi dell’epidemia da Coronavirus, gli showroom Mazda riaprono le porte alla clientela nel rispetto delle nuove regole imposte per la Fase 2 dell’emergenza sanitaria. A partire da oggi, 4 maggio, le concessionarie auto potranno infatti riaprire le rispettive attività commerciali impegnandosi in una difficile sfida che ha come obiettivo quello di far ripartire un mercato auto completamente fermo dallo scorso 11 marzo.

La Fase 2 parte dagli showroom

In questo giorno così importante per la ripartenza del settore automotive italiano, Mazda Italia ha voluto mostrarci le numerose misure che la rete di vendita italiana della Casa nipponica ha deciso di adottare nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza richiesti da parte delle istituzioni. Per questo motivo ci siamo collegati in diretta streaming con la concessionaria Bianchessi Auto di Cremona per comprendere nel dettaglio tutte le nuove misure che elenchiamo di seguito.

la clientela verrà accolta su appuntamento dal personale addetto alle vendite che metterà a disposizione dei visitatori mascherine e guanti di sicurezza;

per rispettare le distanze minime necessarie gli spazi sono stati delimitati con la presenza a terra di una specifica segnaletica;

tutti i desk dell’accoglienza sono di schermi parafiato in plexiglass.

Per quanto riguarda i test drive, parte fondamentale nel processo di vendita di un’automobile, le misure intraprese per garantire la sicurezza sono le seguenti:

le chiavi dell’auto sono consegnate igienizzate;

il cliente viene accompagnato dal venditore dotato di mascherina, il quale occuperà la posizione nel sedile posteriore destro;

alcune concessionarie consentiranno di effettuare il test drive in autonomia;

Al termine di ciascun test drive tutte le parti dell’auto che sono venute a contatto con il cliente vengono accuratamente igienizzate.

Nuove misure per sostenere i servizi di vendita e assistenza

In questo periodo così delicato, anche dal punto di vista economico, la Casa di Hiroshima ha deciso inoltre di estendere alcune misure di sostegno riguardanti i servizi di assistenza e di vendita. Per tutto il mese di maggio saranno offerti finanziamenti a tasso zero e con pagamenti differiti per tagliandi e check-up.

Tutti i clienti che acquisteranno una nuova Mazda potranno invece usufruire del “Back to Drive Pack”, un conveniente pacchetto che include 5 anni di garanzia estesa Best 5, tre tagliandi di manutenzione Service Plus e il pagamento della prima rata a gennaio 2021.

