Porsche 911: arriva il cambio manuale a 7 marce sulle versioni S e 4S

La Casa di Zuffenhausen fa un regalo ai puristi del marchio: le versioni S e 4S della nuova Porsche 911 (sigla di progetto 992) da ora possono essere equipaggiate anche con il cambio manuale a sette rapporti al posto della trasmissione PDK a otto rapporti. L’opzione del cambio manuale risulta disponibile senza sovrapprezzo per il cliente, oltre ad essere abbinata al pacchetto Sports Chrono. Le nuove Porsche 911 Carrera 2020 portano in dote anche altre novità, a partire dalla presenza di alcuni sofisticati dispositivi come il Torque Vectoring, il sistema InnoDrive (un cruise control di inedita generazione), a cui si aggiunge l’utile funzione Smartlift che solleva in maniera automatica il frontale della vettura quando si devono affrontare dei dossi troppo alti.

Il pacchetto Sports Chrono per divertirsi in pista

Come accennato in precedenza, il pacchetto Sports Chrono viene abbinato al cambio manuale a sette marce per esaltarne la sportività tramite l’uso della modalità PSM Sport, non manca inoltre un cronometro per i giri in pista a cui si aggiunge l’applicazione Porsche Track Precision e numerosi settaggi di guida che possono essere selezionati utilizzando la rotella posizionata sul volante.

Il Porsche Torque Vectoring per una guida più sicura

Il già citato Porsche Torque Vectoring (PTV) permette invece di distribuire in maniera automatica la potenza motrice alle ruote posteriori lavorando sui freni, con l’obiettivo di trasferire maggiore coppia alla ruota che vanta più aderenza, il tutto coadiuvato dalla presenza del sistema di bloccaggio meccanico del differenziale.

Tra gli optional il cruise control 2.0

Tra i numerosi nuovi optional disponibili sulla 911 segnaliamo il sistema InnoDrive, un’evoluzione del cruise control che sulle varianti equipaggiate con cambio PDK riesce a gestire la velocità della vettura per i successivi 3 km (quando si affrontano curve, rotatorie, salite e discese), basandosi sui dati della navigazione satellitare e sull’uso di telecamere e radar.

