Bmw M340i xDrive Touring by Dähler: fino a 475 CV di potenza

Il programma di elaborazione dedicato alla station wagon tedesco non fa rimpiangere l’assenza di una variante M3 Touring nel listino Bmw.

Dähler Design & Technology GmbH, elaboratore svizzero di fama internazionale, ha deciso di accontentare tutti gli amati delle station wagon sportive svelando la sua ultima creazione realizzata sulla base della già prestazionale Bmw M340i xDrive Touring.

Strizza l’occhio alla M3

La station ad alte prestazioni targata Dähler punta a non far rimpiangere una possibile futura variante M3 del modello tedesco, come sottolinea la presenza di un sei cilindri sovralimentato in grado di sprigionare la bellezza di 475 CV.

Meccanica: arrivano gli Stage 1 e Stage 2

Dähler mette a disposizione dei possessori della M340i xDrive Touring due diversi livelli di potenziamento dedicati al sei cilindri 3.0 litri turbo benzina in grado di sviluppare nella sua versione standard 375 CV e 500 Nm di coppia massima. Lo stage 1 proposto dal tuner elvetico permette di aumentare la potenza del propulsore fino a quota 442 CV e 630 Nm di coppia, ma gli incontentabili possono puntare sullo Stage 2 che offre ben 475 CV e 680 Nm, il tutto coadiuvato da un nuovo sistema di scarico sportivo dal sound molto coinvolgente. Entrambi i livelli di preparazione risultano legalmente omologati in Svizzera e in Unione Europea secondo gli standard WLTP.

Handling ottimizzato

Per gestire al meglio l’aumento delle prestazioni, il preparatore di Brema è intervenuto anche sull’assetto della M340i, adottando nuove molle di origine “racing” e barre duomi per irrigidire il telaio. Il kit viene completato da un nuovo set di cerchi in lega specifici da 20 pollici.

BMW M340i Touring by Dähler: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11