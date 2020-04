Porsche 911 Syberia RS by H&R: la sportiva vintage diventa off-road

La Syberia RS è frutto del desiderio di un imprenditore tedesco di possedere una sportiva vintage in grado di offrire un elevato piacere di guida nei percorsi off road.

Trasformare una Porsche 911 d’epoca in una vettura con spiccate caratteristiche off road per alcuni potrebbe sembrare un’eresia e invece è un argomento che ha stuzzicato nel corso del tempo la fantasia di diversi tuner internazionali, con questi ultimi che hanno dato vita a “bolidi ibridi” decisamente fiori dal comune, come ad esempio la 911 RUF da rally o la Safari americana. Su questa linea si posiziona anche la stupefacente creazione di Kai Burkhard, imprenditore tedesco e appassionato di automobili con il desiderio di possedere una vettura capace di offrire un elevato piacere di guida nei percorsi in fuoristrada.

Inizia tutto da una 911 Carrera del 1986

Dopo aver optato per in un primo momento per un prorompente Hummer H1, successivamente messo da parte a causa della sua velocità massima di appena 80 km/h, Burkhard ha deciso di lanciarsi nel restomod di una Porsche vintage. Kai ha quindi acquistato una Porsche 911 Carrera 3.2 del 1986 – trovata in Giappone in perfette condizioni – per trasformarla nella Syberia RS, ovvero in una sportiva in grado di sprigionare tutta la sua potenza sugli sterrati.

Nuovi pannelli e pneumatici da autocarro

L’aggiornamento della vettura ha riguardato in primo luogo l’adozione di nuovi pannelli della carrozzeria realizzati in metallo e carbonio per risparmiare peso e aumentarne la resistenza. All’interno è stato invece installato un roll-bar di sicurezza anti-ribaltamento, mentre la modifica più vistosa riguarda la scelta degli pneumatici, ricaduta su gomme da autocarro chiamate ad avvolgere cerchi Fuchs da 16 pollici. Non manca infine un utile argano montato all’anteriore, capace di trainare fino a 3,5 tonnellate.

Meccanica firmata H&R

Per quanto riguarda le modifiche dedicate alla parte meccanica della vettura, l’imprenditore teutonico si è rivolto agli specialisti della H&R che hanno scelto di installare un differenziale a slittamento limitato e un cambio manuale dotato di rapporti corti, “preso in prestito” da una Porsche 915. Le molle e la barra di torsione originali sono state invece abbinate ad un telaio totalmente inedito.

