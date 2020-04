7 Days Peugeot: la promozione per acquistare l’auto con la massima serenità

La copertura integrativa “PerfettoPiù” garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento subentrando garantendo al cliente un aiuto per gli imprevisti della vita.

A soli pochi giorni dal restyling dedicato allo store online di Peugeot, la Casa del Leone lancia la nuova promozione “7 Days Peugeot” dedicata ai tutti quei clienti che hanno deciso di acquistare un’auto nuova disponibile negli showroom, approfittando di condizioni molto convenienti in grado di offrire la massima serenità all’utente. 7 Days Peugeot è dunque disponibile per tutti i clienti che entro il 27 aprile scaricheranno il voucher registrandosi sul sito www.peugeot.it per acquistare successivamente un veicolo tramite il finanziamento i-Move, effettuando l’immatricolazione entro il 31 maggio. La scelta spazia per tutta la vasta gamma di vetture targate Peugeot, compresi modelli equipaggiati con motorizzazioni 100% elettriche e plug-in hybrid. L’offerta comprende infatti la nuova e-208 (Auto dell’Anno 2020), i SUV e-2008 e 3008 HYBRID e anche l’ammiraglia del brand 508, declinata sia in versione berlina che nella variante station wagon.

Fino a 7.000 euro di vantaggi

Grazie a questa promozione, il vantaggio per il cliente può raggiungere i 7.000 euro ma, in caso di finanziamento, viene offerta una protezione che mette l’acquirente al riparo da eventi inaspettati, come ad esempio malattia o addirittura la perdita del lavoro.

Una copertura integrativa che protegge dagli imprevisti della vita

Battezzata “PerfettoPiù” questa copertura integrativa garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento, subentrando in caso di necessità al cliente o garantendogli un aiuto sugli imprevisti della vita. Perfetto Più offre quindi la massima copertura ideale per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero quelli che risultano più esposti ai rischi alla crisi economico sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus.

Le casistiche coperte dalla polizza sono le seguenti:

In caso di perdita di lavoro o di inabilità temporanea al lavoro per malattia, provvede al pagamento delle rate in scadenza nel periodo di necessità;

In caso di eventi gravi quali decesso o invalidità permanente, estingue completamente il debito residuo.

