Ferrari racconta il suo mito nei podcast su Spotify

Sette racconti in inglese denominati “Le origini della leggenda” per rivivere la storia del Cavallino Rampante

Non c’è Coronavirus che tenga contro la passione per l’auto e, in particolare, per un marchio leggendario come Ferrari. Così, nonostante la pandemia in corso, i Musei Ferrari rimangono in contatto con gli appassionati in tutto il mondo. In che modo? Attraverso dei podcast proposti mediante la piattaforma di streaming audio Spotify.

Sette racconti in lingua inglese

Con i podcast si può compiere un autentico viaggio nel tempo ascoltando 7 racconti nei quali vengono posti in risalto gli episodi più importanti ma anche gli aneddoti meno conosciuti della Ferrari. “Le origini della leggenda” questo è il titolo da ricercare, ma in lingua inglese, quindi “The Origins of a Legend”, visto che i racconti sono in inglese per arrivare ad un pubblico più vasto.

Tre racconti già disponibili su Spotify

Al momento, su Spotify troviamo 3 racconti carichi di atmosfera: “First Victory”, nel quale viene narrata la prima vittoria di Franco Cortese nel Gran Premio di Roma del 1947 al volante della 125 S; Launch of Ferrari 166 MM, dove si descrive l’arrivo nel 1948 della celebre rossa; e Triumph at Le Mans, in cui si racconta del trionfo alla 24 Ore di Le Mans nel 1949.

Ogni settimana un nuovo episodio

L’aspetto interessante è che ogni settimana arriverà un nuovo episodio per scoprire anche attraverso questi racconti una storia ricca di aneddoti e di fascino come quella della Ferrari. L’utilizzo di una piattaforma come Spotify inoltre, sottolinea la modernità di un brand che affonda le sue radici nella tradizione ma guarda alla modernità.

Al più presto torneremo a parlare dei modelli sempre più performanti e affascinanti della Casa di Maranello, della sua sfida ai vertici della Formula 1, ma intanto sarà possibile rimanere vicino a questa realtà apprezzata in tutto il mondo con questi podcast da veri intenditori.

