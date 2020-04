Nuova Seat Leon 2020: la prova su strada è in realtà virtuale

Grazie alla realtà virtuale, è possibile salire per la prima volta sulla quarta generazione della Seat Leon.

L’epidemia globale causata dal Coronavirus ha temporaneamente bloccato le prove su strada che di consuetudine si effettuano quando viene lanciato sul mercato un modello inedito. Per questo motivo, Seat ha realizzato un futuristico video in realtà virtuale dedicato alla nuova Leon che ci permette di testare la vettura tramite l’uso di un qualsiasi device elettronico (PC, tablet, smartphone, etc.). Grazie a questa tecnologia è quindi possibile mettersi virtualmente al volante della quarta generazione della media spagnola con l’obiettivo di scoprire i dettagli del suo abitacolo ed “immaginare” le sensazioni di guida per le strade di Barcellona.

“Salendo a bordo della nuova Leon, conducente e passeggeri sono avvolti dalla sensazione di essere al centro dell’abitacolo” afferma David Jofré, designer di interni di Seat, che ha inoltre aggiunto: “Abbiamo introdotto nuovi elementi di design nel cruscotto e sulle portiere, con l’obiettivo di ottenere un effetto avvolgente. Una sensazione resa dalle finiture decorative che circondano la plancia e continuano lungo le portiere anteriori.”

Declinata negli allestimenti Style, Business, Xcellence e FR, la nuova Seat Leon viene proposta con motori benzina, diesel, metano e ibridi. I prezzi di listino partono da 22.200 euro per la versione Style equipaggiata con il motore 1.0 TSI 90 CV, mentre la variante Business con il medesimo motore parte da 23.850 euro. Gli allestimenti top di gamma Xcellence ed FR vengono invece proposti a partire da 25.800 euro se si opta per il motore 1.0 TSI 110 CV, da 29.300 euro per la mild hybrid 1.5 eTSI 150 CV DSG e da 30.800 euro per il 2.0 TDI 150 CV DSG. La Sportstourer (station wagon) parte invece da un prezzo di 22.850 euro.

