Toyota Supra Manhart GR 450: ancora più cattiva

Manhart, celebre tuner tedesco specializzato nell’elaborazione dei modelli targati Bmw, ha svelato la sua ultima creazione basata sulla seconda generazione della Toyota Supra. Bisogna precisare che la Supra e la Bmw Z4 sono frutto del medesimo progetto, infatti la sportiva giapponese sfrutta un sei cilindri 3.0 litri sviluppato dalla Casa di Monaco, protagonista dell’operazione di tuning di cui vi parliamo.

446 CV e 650 Nm

Battezzata Manhart GR 450, la Supra elaborata dal tuner teutonico ha visto potenziare il suo sei cilindri in linea da 340 a 446 CV, mentre la coppia è passata da 500 a 650 Nm. L’aumento di potenza e coppia è stato ottenuto tramite l’utilizzo del modulo MHTronix MHtronik Powerbox, abbinato ad un nuovo impianto di scarico sportivo realizzato in acciaio inox e dotato di valvole a controllo elettronico. Questo speciale scarico può inoltre essere personalizzato tramite un rivestimento di colore nero o in alternativa in fibra di carbonio.

Nuovo assetto e cerchi specifici

Per adeguare l’handling all’aumento di potenza, Manhart ha equipaggiato la vettura con un nuovo assetto ribassato, dotato di molle H&R oppure che in alternativa può essere sostituito da un set di coilover KW Variant 3 con taratura specifica su misura del cliente. Non manca inoltre un nuovo seti di cerchi in lega da 20 pollici, con canale da 9” per sull’anteriore e con canale da 10,25” sul posteriore. I cerchi sfoggiano una finitura diamantata, ma in alternativa è possibile richiedere un trattamento nero lucido o nero opaco. Chi utilizza la vettura esclusivamente su circuiti privati e non in strade aperte al pubblico, può richiedere l’eliminazione del catalizzatore, la disattivazione dello start & stop e la rimozione dell’amplificazione del suono motore che viene diffuso all’interno dell’abitacolo tramite le casse dell’impianto stereo.

