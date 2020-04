Nuova Citroen C3 2020: ancora più personalizzazioni

La vettura di segmento B del Double Chevron offre ben 97 combinazioni di colore

Brand originale, estroverso, il marchio Citroën mette in primo piano le persone e fa della personalizzazione uno dei suoi punti di forza al fine di valorizzare l’espressione della personalità individuale. Infatti, la nuova Citroën C3 consente di scegliere tra differenti elementi di stile per enfatizzare il suo carattere fuori dagli schemi.

Già dalla colorazione esterna ognuno può esprimere il proprio carattere sfruttando il colore del tetto a contrasto che fa pandant con le calotte dei retrovisori e le decorazioni laterali. Altri elementi decorativi arrivano con i Pack Color, che vanno a decorare i nuovi Airbump laterali ed i profili dei fendinebbia. Da sottolineare il fatto che la precedente generazione di C3 poteva usufruire di 36 differenti combinazioni di colore esterne, mentre la nuova Citroën C3 arriva a ben 97 combinazioni.

Nello specifico ci sono 7 tinte per la carrozzeria, compresi i due nuovi colori Elixir Red e Spring Blue che si aggiungono ai colori Night Black, Steel Gray, Platinum Grey, Soft Sand e Polar White. I 4 Pack Color annoverano anche la nuova tinta Emerald Blue oltre a Nero, Bianco e Rosso. Sempre 4 tinte anche per il tetto, dove il nuovo colore Emerald Blue arricchisce la gamma cromatica oltre agli Opal White, Onyx Black e Sport Red. Infine, ci sono 3 decorazioni per il tetto che si estendono sul montante posteriore, grazie ai nuovi temi grafici Red, Techwood ed Emeraude. Ovviamente, grande scelta anche a livello di personalizzazione delle ruote con i nuovi cerchi da 16″ e 17″.

Due nuovi ambienti per l’abitacolo

L’abitacolo inoltre presenta due nuove opzioni: Ambiente Emeraude e Ambiente Techwood. La prima è caratterizzata dal contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude. Nel quale i sedili in tessuto tecnico e la plancia in TEP nero si uniscono con i profili della plancia e le fasce in tessuto colorato. La seconda propone il pannello della plancia con effetto legno chiaro che si unisce al rivestimento chiaro della parte superiore dei sedili, per una inaspettata sensazione di calore che avvolge gli occupanti.

Insomma, la nuova Citroën C3 offre nuove possibilità per esprimere il proprio gusto personale in linea con la tradizione del Double Chevron.

