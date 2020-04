Nissan: il display innovativo del concept Ariya

Integrato alla perfezione nell’abitacolo non provoca distrazione come i grandi schermi in stile tablet che spopolano nelle auto attuali

Da qualche anno gli interni delle auto sono dominati da grandi schermi in stile tablet che consentono di gestire i moderni sistemi d’infotainment. Ma non sempre questi display molto appariscenti sono poi così immediati nell’utilizzo, per questo Nissan sta lavorando per migliorarne la funzionalità nei nuovi modelli.

La Casa giapponese ha scelto per il concept Ariya un display diverso dallo schermo in formato tablet, si tratta di un dispositivo composto da due schermi con un andamento curvilineo che richiama un’onda, per integrarsi al meglio con gli altri elementi che richiamano l’idea dell’orizzonte, come le portiere, e la zona posteriore dell’abitacolo. In pratica, la struttura riflette il Timeless Japanese Futurism, ovvero il nuovo linguaggio del design Nissan, ma la disposizione orizzontale non risponde solo a esigenze estetiche.

“Durante la guida l’occhio umano tende naturalmente a guardare da un lato all’altro”, spiega Tomomichi Uekuri, Senior Manager del team di progettazione HMI. “Il cervello è in grado di vedere e assorbire più informazioni se vengono collocate in orizzontale. Anche la visione periferica funziona in questo modo”.

Ma non è tutto, perché il display è collocato in una posizione più sicura, nella linea di vista del guidatore, e quindi più vicino alla strada. In questo modo diventa parte integrante del cruscotto. I due schermi consentono di spostare le informazioni da un display all’altro come se fossero un elemento unico.

“L’innovativa struttura a onda del display si basa su un design ergonomico sia per il quadro strumenti, sia per il display centrale. Questo ottimizza la visibilità, permettendo al tempo stesso a chi guida di raggiungere agevolmente il touch screen del display centrale,” spiega Uekuri.

Per dar vita al display del concept Ariya il team di progettazione ha sperimentato diverse varianti prima di arrivare alla versione finale che viene percepita come parte integrante del design interno del prototipo in questione.

