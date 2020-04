Maserati Levante Esteso V2 by Novitec

Il celebre tuner tedesco realizza un inedito kit estetico-aerodinamico in grado di rendere ancora più aggressivo il SUV della Casa del Tridente.

Novitec, tuner tedesco diventato famoso in tutto il mondo per le sue creazioni realizzate sulla base di vetture sportive con passaporto italiano, ha svelato il suo ultimo lavoro scaturito dall’elaborazione del super-SUV, Maserati Levante, chiamato per l’occasione Esteso V2. Questa nuova interpretazione del SUV della Casa del Tridente proposta da Novitec punta ad offrire una presenza scenica molto personale e di sicuro effetto grazie all’adozione di un completo kit estetico a dir poco aggressivo.

Più larga e aggressiva

Grazie all’uso di un nuovo body-kit composto da 8 elementi (cofano motore, passaruota, splitter, minigonne, spoiler posteriore, etc.), la vettura guadagna una carreggiata allargata di 10 cm sull’asse anteriore e di ben 12 cm su quello posteriore che portano la larghezza complessiva del veicolo fino a 2,09 metri. Non mancano distanziali specifici e nuove ruote in lega da 22 pollici avvolti da pneumatici gommati 295/30 R22 davanti e 335/25 R22 dietro. Novitec offre anche un assetto più basso di ben 25 mm grazie alle modifiche applicate alle sospensioni ad aria.

Aumento di potenza per tutte le motorizzazioni

Novitec ha inoltre sviluppato una centralina ECU per ogni propulsore della gamma Levante capace di ottimizzare le prestazioni della vettura. La versione di punta denominata Levante Trofeo – spinta dal poderoso V8 3.8 litri sovralimentato – grazie a questa modifica aumenta la propria potenza di 44 CV, mentre la coppia cresce di 90 Nm, per un totale di 624 cavalli e 820 Nm di coppia massima. Grazie a questi numeri, la Trofeo brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 309 km/h. La Levante V6 3.0 litri a benzina raggiunge invece i 494 CV e 660 Nm di coppia, con prestazioni dichiarate che parlano di uno 0-100 km/h in 4,8 secondi e una velocità di punta di 272 km/h. La versione diesel spinta dal V6 3.0 litri passa invece da 275 CV a 332 CV e 680 Nm (la variante da 250 CV raggiunge invece i 301 CV).

