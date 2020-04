Bmw Serie 5 by JMS Fahrzeugteile

Il preparatore tedesco rende più aggressiva l’estetica della Bmw Serie 5 senza scadere in eccessi, mentre la potenza cresce del 20%.

La Bmw Serie 5 è certamente una tra le berline premium di segmento “E” più apprezzate di tutto il settore automotive. Tra qualità indiscusse del modello della Casa di Monaco troviamo senza ombra di dubbio il suo design equilibrato che riesce a mescolare eleganza e sportività senza cadere mai nell’eccesso, chi però desidera aggiungere un bel po’ di grinta al look della berlina tedesca, senza scadere nel vistoso, può affidarsi al preparatore JMS Fahrzeugteile che ha sviluppato un inedito kit estetico-aerodinamico dedicato sia alla Serie 5 berlina che alla variante station wagon denominata Touring.

Il kit estetico comprende un nuovo splitter anteriore che migliora l’effetto scarico della vettura, ma non pregiudica la maneggevolezza di guida quando si devono affrontare rampe d’ingresso e piccoli avvallamenti della strada. Nella zona posteriore troviamo un nuovo estrattore d’aria (disponibile anche nella versione in fibra di carbonio) che può essere adattato a differenti tipi di scarichi sportivi. A proposito di questi ultimi, JMS propone un impianto sportivo dotato di quattro terminali realizzati in acciaio inox capaci di offrire un sound decisamente coinvolgente.

Il kit di preparazione viene completato da una nuova collezione di cerchi in lega da 20 pollici abbinati a pneumatici ad alte prestazioni che misurano 245/35 R20 sull’assale anteriore e 275/30 R20 su quello posteriore. Non manca infine un assetto sportivo ribassato 3 KW che permette di abbassare il baricentro di 35-40 mm. Per quanto riguarda la parte meccanica, il tuner teutonico mette a disposizione la centralina PowerControl della DTE Systems che permette di aumentare la potenza dei propulsori di circa il 20%.

