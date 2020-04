Rolls Royce Ghost, immagini spia inedite della nuova generazione

La lussuosa berlina della Casa di Crewe sarà proposta in due differenti lunghezze e sarà equipaggiata in un secondo momento anche con una meccanica elettrica.

Rolls Royce continua con i test su strada della nuova generazione della Ghost, già immortalata qualche settimana fa mentre era impegnata nei classici collaudi che anticipano il debutto dell’inedito modello. Due nuovi muletti della berlina del nobile marchio britannico sono stati immortalati in un’ampia galleria di immagini “rubate” mentre percorreva le strade innevate della Scandinavia, questa volta però dotate di una mimetizzazione meno pesante che permette di intravedere qualche dettaglio in più rispetto al passato. Come accennato in precedenza, le protagoniste delle foto spia che vi proponiamo sono ben due e si differenziano tra loro per la lunghezza del corpo vettura. si tratta infatti della versione tradizionale e di quella dotata di passo allungato, variante particolarmente apprezzata in alcuni mercati del globo, primo fra tutti quello cinese.

Osservando con attenzione le immagini a nostra disposizione è possibile apprezzare un corpo vettura più filante e dinamico, nonostante le abbondanti dimensioni che distinguono questa vettura di rappresentanza. La forma luminosa subirà delle leggere modifiche rispetto a quella utilizzata dall’attuale versione, così come i fascioni paraurti e i proiettori posteriori, ma la vista d’insieme offrirà un aspetto classico e non si discosterà molto dall’attuale filosofia stilistico. Anche se non abbiamo le immagini degli interni, secondo indiscrezioni la nuova Ghost vanterà un nuovo abitacolo estremamente lussuoso ed opulento ispirato a quello visto sul SUV Cullinan.

La nuova Ghost sfrutterà la nuova architettura Rolls-Royce che ha debuttato nel 2018 sull’ammiraglia Phantom, mentre sotto il cofano ospiterà Il poderoso propuslore V12 biturbo da 6.75 litri forte di una potenza di oltre 600 CV. In un secondo momento, la berlina inglese dovrebbe essere proposta anche in una variante 100% elettrica. Il debutto della nuova generazione della Rolls Royce Ghost è atteso nel corso del 2021.

Rolls-Royce Ghost: foto spia della nuova generazione Vedi tutte le immagini +17