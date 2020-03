Volkswagen Golf 8 by ABT Sportsline

Il preparatore tedesco regala alla Golf 8 nuove modifiche estetiche mentre i kit meccanici debutteranno entro l’estate.

Quello tra la Volkswagen Golf e il celebre tuner tedesco ABT Sportline è un binomio indissolubile che dura ormai da quasi mezzo secolo, bisogna infatti tornare indietro agli anni ’70 per il primo programma di elaborazione dedicato all’apprezzatissima media della Casa di Wolfsburg. Questo speciale rapporto viene ora rinnovato con il debutto di un nuovo kit preparazione sviluppato appositamente dal preparatore di Kempten per la nuova Golf 8, trasformata per l’occasione in una “piccante” Hot hatch.

Un nuovo assetto

ABT ha riservato alla nuova Golf un inedito kit di sospensioni dotato di molle più corte e rigide, in grado di abbassare il baricentro della vettura da 25 a 30 mm a seconda della motorizzazione e dell’allestimento scelto. Il nuovo assetto risulta inoltre compatibile anche alle versioni equipaggiate con il controllo adattivo del telaio (DCC).

Cerchi specifici

Il preparatore tedesco propone anche una nuova collezione di cerchi in lega, tra cui il modello “ABT ER-C” color argento, disponibile nelle misure da 18 e 19 pollici, abbinate rispettivamente a pneumatici che misurano 225/40 R18 e 225/35 R19. Chi desidera ruote in lega ancora più sportive può puntare sugli speciali cerchi da 20 pollici “FR-C” con finiture diamantate, avvolti da pneumatici 235/30 R20.

I kit meccanici in arrivo entro l’estate

Il programma di elaborazione dedicato alla Golf 8 verrà completato entro l’estate con il debutto di nuovi kit di potenziamento dedicati alle unità diesel e benzina che compongono la gamma della media teutonica.

