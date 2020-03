Inquinamento: pneumatici e freni aumentano le emissioni nocive

l’inquinamento provocato dall’usura di pneumatici e dei freni può superare fino a 1.000 volte quello prodotto dallo scarico di un’automobile.

Fino a poco tempo fa eravamo convinti che l’inquinamento provocato dalle automobili era limitato alle emissioni nocive dei gas di scarico, ma un nuovo studio condotto Emissions Analytics – azienda indipendente con sede in Gran Bretagna, specializzata nella misurazione delle emissioni – ha portato alla luce una scoperta decisamente sconcertante. Secondo la ricerca, l’inquinamento provocato dall’usura di pneumatici e dall’uso dei sistemi frenanti può superare fino a 1.000 volte quello prodotto dallo scarico di un’automobile. Questa nuova scoperta dovrebbe quindi rivoluzionare la misurazione delle emissioni prodotte delle auto nel corso del loro intero ciclo di vita. L’usura degli pneumatici e dei freni produrrebbe un particolato nocivo denominato NEE (emissioni non di scarico).

I test condotti dalla Emissions Analytics su una utilitaria familiare dotata di pneumatici nuovi e correttamente gonfiati hanno permesso di rilevare emissioni di particelle nocive pari a 5,8 grammi per chilometro. Si tratta di un valore decisamente preoccupante, considerando che i limiti di emissione di gas di scarico regolamentati sono stati fissati a 4,5 milligrammi per chilometro. Ovviamente questo valore potrebbe aumentare ulteriormente se si utilizza una vettura con pneumatici sgonfi e se si guida su strade in cattive condizioni. Come se non bastasse, la recente tendenza di mercato che ha visto l’aumento di vendite di auto sempre più pesanti, come SUV e crossover, starebbe peggiorando la situazione generale.

A questo punto, l’unica soluzione sembrerebbe quella di iniziare a regolamentare questo tipo di emissioni nocive, introducendo nuove limitazioni create ad hoc. Secondo i calcoli, attualmente le emissioni NEE costituiscano la maggior parte del particolato primario emesso dal trasporto su gomma (60% del PM2,5 e 73% del PM10). Nella nuova regolamentazione dedicata alle emissioni auto dovrebbero quindi rientrare veicoli definiti fino ad oggi completamente ecologici come le auto a trazione elettrica.