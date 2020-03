Formula 1: anche Baku rischia la cancellazione

Il gran premio cittadino che avrebbe potuto aprire il mondiale è seriamente a rischio, e adesso il Canada potrebbe diventare la prima gara del 2020

La Formula 1 continua a vivere nell’incertezza, come tutti noi del resto, e così anche il gran premio di Baku del 7 giugno potrebbe slittare a causa del corona virus. In questo modo definire il calendario inizia a diventare complicato e le gare rinviate rischiano di aumentare.

Ipotesi Canada come primo appuntamento stagionale

La gara di Baku si svolge su un circuito cittadino, per cui bisogna preparare l’evento molto tempo prima, con tutto quello che comporta a livello di costi ed organizzazione. Così, con il clima d’incertezza che continua ad imperversare, si capisce che non è semplice lavorare alla manifestazione con il rischio che possa essere annullata, per cui si va verso un annullamento preventivo. In questo modo la prima data utile è quella relativa al gran premio del Canada nel weekend successivo, e la Formula 1 potrebbe partire, il condizionale è d’obbligo, intorno alla metà di giugno.

Si attendono comunicazioni ufficiali

Notizie ufficiali in merito allo svolgimento o all’annullamento effettivo del gran premio di Baku potrebbero arrivare entro lunedì, e in questo modo si potrebbe avere già una nuova definizione del calendario di Formula 1 2020 con date indicative e, quel punto, si potrebbe andare verso una cancellazione della gara di Baku. Infatti, sarebbe un appuntamento difficile da recuperare, considerando che la pausa estiva verrà impiegata per recuperare altre corse, e che la fine del campionato è già slittata a dicembre.