Peugeot 108 2020: la citycar francese si aggiorna

Debuttano nuove livree per il corpo vettura, inediti accostamenti cromatici interni a cui si aggiungono novità per la dotazione di accessori.

La Peugeot 108, citycar di segmento “A” e modello entry level della Casa del Leone, è stata protagonista di un aggiornamento che introduce un nuovo livello di personalizzazione esterna ed interna che punta a rendere la vettura più appetibile ed originale.

Disponibile anche nella variante con tetto apribile in tela denominata “TOP!” e proposta negli allestimenti denominati Active, Style, Allure e Collection, la piccola francese può contare dal punto di vista meccanico sul collaudato propulsore 1.0 litri VTi da 72 CV, disponibile anche in versione per neopatentati. la versione Top! è disponibile esclusivamente in versione 5 porte e può esser scelta anche con la tela del tetto apribile di colore Gentle Green, in aggiunta alla classica versione nera.

Colori inediti per la carrozzeria

Debuttano inedite livree esterne tra cui la tinta metallizzata Smooth Green, mentre esce di scena la precedente Green Fizz finora disponibile. Tra le novità segnaliamo che la versione top di gamma 108 Collection viene ora proposta senza sovrapprezzo con la nuova tinta Bianco Lipizan pastello, ma può essere personalizzata anche nella nuova tinta metallizzata Blu Calvi, disponibile al posto della tinta Grigio Carlinite.

Nuovi tessuti per l’abitacolo

All’interno dell’abitacolo, gli allestimenti Active, Style ed Allure sfoggiano il nuovo tessuto impreziosito dalla moderna fantasia chiamata “White Jusa”, mentre per l’allestimento Collection troviamo il tessuto Adamite Green Jusa al posto del Green Square Jusa. In aggiunta, su questo allestimento risulta disponibile anche la nuova selleria Blu Jusa, in abbinamento alla tinta Blu Calvi per la carrozzeria.

Segnaliamo che chi opta per l’allestimento Style può scegliere come optional a pagamento – al costo di 250 euro – il tetto black diamond. Questa medesima cifra viene tolta dal prezzo di listino della 108 Style perché questa versione non prevede più di serie i cerchi in lega da 15 pollici, perché al loro posto sono previsti cerchi in acciaio con copriruota, sempre da 15 pollici.

Nuova Peugeot 108 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6