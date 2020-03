Audi RS4 Avant by ABT: più potenza e aggressività

Il celebre preparatore potenzia la familiare tedesca fino a 530 CV e la personalizza con un kit aerodinamico di colore nero realizzato in carbonio.

ABT, celebre elaborato tedesco specializzato nella preparazione di modelli appartenenti all’orbita del Gruppo Volkswagen, ha svelato la sua ultima “fatica” in grado di rendere ancora più “cattiva” la già prestazionale Audi RS4 Avant. La RS4 Avant è una delle station wagon più prestazionali del mercato, la vettura può infatti contare su un poderoso sei cilindri bi-turbo da 2.9 litri in grado di sviluppare sulla trazione integrale quattro la bellezza di 450 CV e 600 Nm di coppia. Nonostante questo numeri da capogiro, il preparatore ABT ha deciso di rilasciare un programma di elaborazione che punta a rendere la familiare della Casa dei Quattro anelli ancora più estrema, sia nelle prestazioni che nel look.

Ancora più potenza

ABT propone per la RS4 ben due differenti kit per raggiungere altrettanti livelli di potenza: il primo permette un aumento della potenza fino a 510 CV, mentre se si opta per l’ABT Power S si tocca quota 530 CV e 680 Nm di coppia massima, ovvero ben 80 CV e 80 Nm in più rispetto alla versione standard.

Nera e aggressiva

Anche l’estetica è stato oggetto di una profonda trasformazione firmata ABT: la RS4 guadagna infatti un completo kit estetico-aerodinamico di colore nero realizzato in fibra di carbonio che comprende nuovi fascioni paraurti con prese d’aria più grandi, un inedito splitter anteriore, inedite minigonne e un nuovo diffusore posteriore chiamato ad ospitare un impianto con quattro scarichi rifiniti in nero e dal diametro di 102 mm ciascuno. L’effetto scenico viene completato da uno spoiler posteriore in CFRP lucido e da un nuovo set di cerchi in lega, disponibili nelle misure da 20 e 21 pollici. L’handling è stato invece ottimizzato con l’adozione di un sistema di sospensioni regolabili abbinato a barre anti rollio.

Interni farciti di carbonio

Anche l’abitacolo è stato personalizzato di tutto punto guadagnando inserti in fibra di carbonio per la plancia e per i sedili rivestiti in pelle, non mancano inoltre un nuovo pomello del cambio e un sistema di illuminazione interna rivista.

