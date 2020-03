Volkswagen Nivus: un nuovo teaser

Arriva una nuova immagine del SUV compatto che la Casa tedesca sta realizzando per il Sud America

Si chiamerà Nivus ed andrà ad arricchire la gamma Volkswagen per il mercato sudamericano, ma potrebbe arrivare anche nel Vecchio Continente, anche se i SUV del Brand teutonico in Europa non mancano. Comunque, online è stato divulgato un nuovo teaser che ne mette in evidenza le forme e si tratta del secondo che in questo periodo è stato diffuso dalla Casa di Wolfsburg dopo quello relativo all’Amarok di nuova generazione.

A quanto pare le vetture sviluppate sulla valida piattaforma MQB stanno maturando successi commerciali importanti in Sud America, per cui la Nivus andrà a dargli manforte insieme ad altri modelli che arriveranno entro la fine del 2021. Tornando alla vettura in questione, si tratta di un SUV compatto che ha una linea da SUV coupé e nasconde sotto il cofano il 1.0 TSI che eroga la potenza mediante le ruote anteriori. Quindi una soluzione tecnica semplice ed efficace che consente di contenere i costi e di garantire una guida facile riducendo nel contempo le emissioni.

Mentre nei precedenti teaser si poteva osservare il sistema d’infotainment, adesso è il frontale a diventare protagonista con una grande calandra che si estende fino ai gruppi ottici e delle prese d’aria inferiori importanti. Non manca un cofano motore con delle nervature che ne enfatizzano il carattere e dei cerchi in lega dal disegno dinamico. Nella fiancata che si riesce a vedere spicca una grande nervatura oltre al montante posteriore che scende in stile coupé, e si notano le barre portatutto.

