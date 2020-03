Fernando Alonso: arriva la serie dedicata al campione

In 5 puntate in cui il campione di Oviedo si racconta nel corso dei suoi impegni del 2019

Non è facile restare lontano dalla Formula 1, tra un assalto alla 500 Miglia di Indianapolis ed un tentativo alla Dakar, Fernando Alonso non si annoia di certo e si mantiene sempre su livelli di competitività altissimi. Ma se la sua vita va di corsa, anche i suoi impegni extra circuito non sono da meno, e così l’ex campione del mondo di Formula 1 sarà protagonista di una serie su Amazon Prime Video girata durante il 2019 e che, in 5 episodi, racconta il pilota di Oviedo a 360°.

Un documentario che arricchisce le proposte sul genere

Non è certo il primo lavoro del genere firmato Amazon Prime Video dove gli appassionati potranno trovare Grand Prix Driver che racconta quello che accade nel team McLaren nel periodo che anticipa la stagione del 2017. Su Netflix invece con Drive to Survive, documentario giunto alla seconda stagione, si può esplorare il mondo della Formula 1 del campionato 2019 nelle tante sfumature che vanno oltre il circuito. Ma ci sono anche interessanti documentari su Bruce McLaren e Frank Williams.

Il mondo di Alonso mentre si approccia alla Dakar

Tornando ad Alonso invece, nelle 5 puntate previste non mancano le immancabili considerazioni sulla Formula 1, dove si parla anche di un eventuale ritorno nel circus, ci sono racconti relativi alla 24 Ore di Le Mans, ed è presente tutto il materiale che è stato girato mentre l’ex pilota di Minardi, Renault, McLaren e Ferrari stava preparandosi per correre la Dakar con la Toyota. Una troupe è stata con lui per settimane in modo da immortalare diverse sfumature dell’ennesima avventura motoristica di un pilota sempre pronto a nuove sfide. Un campione raccontato anche attraverso le voci del manager Luis Garcia Sainz, della sorella Lorena e di campioni del calibro di Carlos Sainz.