ACI: come contattare PRA e uffici territoriali

L’ACI ha attiviato un numero verde telefonico e un indirizzo mail specifico per essere raggiungibile da chi ha bisogno di informazioni durante l’emergenza

L’ultima normativa per il contenimento del Covid-19, alias Coronavirus, ha comportato per l’ACI l’attivazione di un numero verde e di una mail per fornire informazioni sul funzionamento degli uffici del PRA e delle strutture territoriali, durante questo periodo di emergenza. Il numero verde è l’800.18.34.34 nei giorni feriali (dalle 8 alle 14), mentre l’indirizzo email è: presidiourpcovid19@aci.it con il quale si può entrare in contatto con l’ente, mentre la direzione generale continua ad essere il punto di riferimento per quanto riguarda le patenti e le revisioni, che hanno già subito una proroga.

Nell’ultimo decreto “Cura Italia”, è stata proposta la proroga per le licenze di guida di auto e moto in scadenza o già scadute in quest’ultimo periodo, che saranno così valide fino al 31 agosto 2020. Vero, che l’automobile in questo particolare momento andrebbe utilizzata il meno possibile, ma per motivi di necessità e per lavoro, si può utilizzare e anche con la licenza scaduta o in scadenza non si va incontro a sanzioni. Per quanto riguarda la revisione auto, vi è stato dedicato un provvedimento specifico, e i termini per la revisione del veicolo sono stati prorogati sempre al 31 agosto. Perciò si può circolare con revisione scaduta o in scadenza, ma entro e non oltre il 31 agosto prossimo.