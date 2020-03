Rolls-Royce Cullinan by Spofec: il nobile SUV diventa più cattivo

Il SUV targato Rolls-Royce sfoggia un’estetica decisamente più aggressiva e raggiunge livelli di potenza esagerati.

La Rolls-Royce Cullinan è sicuramente uno dei SUV più lussuosi ed eccentrici proposti sul mercato: l’imponenza offerta dalle sue forme squadrate abbinate a dimensioni extralarge e i numerosi dettagli esclusivi la rendono unica nel suo genere. Nonostante queste pregevoli caratteristiche, chi acquista un’auto di questo calibro difficilmente risulta facilmente accontentabile ed è per questo motivo che il tuner Spofec ha deciso di realizzare un nuovo ed interessante programma di elaborazione basato proprio sul nobile SUV britannico.

Estetica vitaminizzata

La Cullinan preparata da Spotec è stata “vitaminizzata” con nuovi componenti e dettagli estetici a partire dai nuovi ed enormi cerchi in lega da 24 pollici dell’americana Vossen avvolti da pneumatici 295/30 R 24 e ospitati in passaruota opportunatamente allargati. Non mancano nuovi fascioni paraurti, con quello anteriore impreziosito da nuove prese d’aria, mentre dietro è possibile apprezzare un inedito diffusore d’aria chiamato a separare i due scarichi laterali dalla forma quadrangolare. L’effetto scenico viene completato dalle minigonne laterali e dal nuovo assetto sportivo che abbassa il baricentro della vettura di ben 40 mm.

Un 12 cilindri dalla potenza mostruosa

L’aggressività del kit estetico-aerodinamico viene coadiuvata da un aumento delle performance del poderoso motore V12 da 6.7 litri, ottimizzato nell’elettronica e nella gestione della sovralimentazione. Grazie alla “cura” di Spotec, la Cullinan ha guadagno la bellezza di ben 114 CV e 160 Nm di coppia, andando così a raggiungere quota 685 CV e ben 1.010 Nm di coppia massima. Secondo le prestazioni rilevate da Spotec, il SUV targato Rolls-Royce brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, mentre la velocità massima rimane limitata elettronicamente a 250 km/h per ragioni di sicurezza.

Rolls-Royce Cullinan by Spofec: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11