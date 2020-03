WRC Messico: Ogier vince il suo primo rally in Toyota

È andata in scena la terza tappa del WRC, in Messico si impone Sebastien Ogier su Toyota, al primo successo stagionale e leader della classica piloti.

È andata in scena in Messico la terza tappa del WRC, che si è concluso nella notte italiana, con la vittoria di Sebastien Ogier, al primo successo con il nuovo team di Toyota. Il francese si è imposto per la sesta volta nel Rally del Messico, dimostrando di avere un grande feeling con questa terra e con questa competizione. Il sei volte campione del mondo è stato al comando della classifica dall’inizio al termine del Rally, relegando al secondo posto l’attuale iridato Ott Tanak (Hyundai) e al terzo Teemu Suninen (Ford). Dopo il secondo posto al Montecarlo e il quarto in Svezia, arriva il primo successo dell’anno per il francese.

Nessuna festa

La pandemia dichiarata nei confronti del Coronavirus ha inciso anche sul WRC, infatti una volta terminata la corsa non sono stati celebrati i festeggiamenti. Sebastien Ogier ha voluto, inoltre, lanciare un messaggio, dato il delicato momento che il mondo sta attraversando: “Una vittoria è ovviamente una vittoria, ma questa è diversa dalle altre – ha detto appena uscito dalla macchina ai microfoni del network WRC. – Per me, questa manifestazione non avrebbe dovuto aver luogo. Mi dispiace per i messicani. La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro e li ringrazio per questa prima vittoria con loro. Ma ora non è il momento di festeggiare”.

Classifiche

Dopo il Rally del Messico cambia la situazione nella classifica piloti:

Sebastien Ogier – 62 punti (Toyota)

Elfyn Evans – 54 punti (Toyota)

Thierry Neuville – 42 punti (Hyundai)

Kalle Rovampera – 40 punti (Toyota)

Ott Tanak – 38 punti (Hyundai)

Teemu Suninen – 26 punti (Ford)

Esapekka Lappi – 24 punti (Ford)

Nei costruttori Toyota consolida la propria leadership:

Toyota Gazoo Racing WRT – 110 punti

Hyundai Shell Mobis WRT – 89 punti

M-Sport Ford WRT – 65 punti