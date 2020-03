F1: la stagione 2020 potrebbe partire da Baku il 7 giugno

Il calendario del mondiale di Formula 1 sarà determinato dall’espansione del corona virus che potrebbe spostare anche l’ultima gara al 13 dicembre

I motori spenti in Formula 1 fanno rumore, perché un mondo che si sposta in tutto il globo per correre a velocità folli, quando rimane fermo lascia tutti di stucco. Gli organizzatori avevano provato a non far inceppare il meccanismo, avevano tentato di resistere all’avanzata della pandemia da corona virus, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, nonostante qualche team, 3 per l’esattezza, Alpha Tauri, Red Bull e Racin Point, avrebbero voluto correre. Adesso però, con il virus che si espande velocemente tra i vari continenti, non è facile capire quale sarà il nuovo calendario del 2020.

Calendario provvisorio con partenza il 7 giugno a Baku

Con un disarmante effetto domino anche le gare in programma dopo il gran premio d’Australia stanno saltando. Per cui, sempre se l’espansione del virus lo consentirà, la Formula 1 potrebbe ripartire a Baku il 7 giugno, con buona pace dei gran premi di Spagna e Monaco, destinati anch’essi a saltare. Quindi, come avevamo preventivato ieri nel nostro articolo sull’annullamento della gara australiana, non ci sarà la pausa estiva per i team, che in quel frangente saranno chiamati a disputare il recupero del gran premio di Zandvoort; inoltre, si dovrebbe correre ad Abu Dhabi il 13 dicembre in modo che possano essere recuperate le gare di Vietnam e Cina. Ma è chiaro che si tratta di ipotesi che attendono tutti i crismi dell’ufficialità.

Come lavoreranno i team fino al 7 giugno?

Questo intervallo di tempo così ampio disegna un nuovo scenario anche in merito allo sviluppo delle monoposto perché le squadre potrebbero continuare a lavorare sulle vetture, e al simulatore, sempre che la FIA e il regolamento lo consentano, anche in questo caso bisogna capire quali saranno le decisioni in merito e le possibilità che avranno i vari team. Quello che è certo è che mancando un confronto diretto sarà difficile capire anche su quali aree intervenire con più determinazione per fronteggiare gli avversari.