Porsche 911 Rodeo Concept: selvaggia come il west

Con 510 cavalli, un look da dura ed interni in cuoio, è stata realizzata per un collezionista texano ed ha un costo superiore al milione di dollari

La 911 è un’icona che non invecchia mai, ne sa qualcosa Ruf, azienda specializzata nelle elaborazioni su base Porsche, che ha realizzato la nuova Rodeo Concept per venire incontro alle esigenze di un collezionista texano, una vettura dal fascino unico e dal costo superiore al milione di dollari.

Rude sulla pelle e sofistica nell’anima

Nello specifico, lo stile western veste la stessa scocca in composito rinforzato con fibra di carbonio appartenente alla Ruf CTR Anniversary ed alla SCR. Sotto pelle il flat six aspirato eroga ben 510 CV e 470 Nm di coppia massima per far mangiare la polvere a chiunque incroci il suo cammino. Chiaramente, per viaggiare al meglio nelle praterie sterminate è d’obbligo la trazione integrale, e sono indispensabili le gomme maggiorate e le sospensioni rinforzate; non manca un assetto rialzato in stile Dakar.

Accessori fuori dal comune

Per le trasferte più impegnative sul tetto è stato posizionato un portapacchi aggiuntivo con tanto di set di borsoni in cuoio. Ma la chicca che fa tanto macho e unisce ulteriore praticità, se di praticità si può parlare in merito ad un’auto del genere, è la vanga fissata al cofano posteriore: sarebbe un colpo di genio in un film con il vendicatore di turno che potrebbe utilizzarla per seppellire i suoi nemici. Quando cala la notte inoltre, ci sono i fari supplementari, che farebbero invidia ad un’auto da rally, ad illuminare gli immensi scenari del west, mentre in caso di urti accidentali un robusto bull-bar mette al riparo da brutte sorprese. All’interno troviamo un rivestimento in cuoio naturale in combinazione con un tessuto messicano nella zona centrale dei sedili, perché bisogna vivere scenari selvaggi ma sempre con una certa classe.

Come spiega Alois Ruf Jr: ”il Concept Rodeo combina la passione per le auto con l’amore per la cultura western, un aspetto che ho conosciuto e apprezzato mentre studiavo in Oklahoma, negli Stati Uniti. Questa macchina è ispirata dalla passione per il country”.

