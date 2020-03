Rolls-Royce Cullinan Mansory Coastline: solo 8 esemplari

Con 610 CV è un salotto su ruote che viaggia a 280 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 5 secondi

Il SUV più lussuoso sul mercato prodotto dalla Rolls-Royce e si chiama Cullinan. Ma evidentemente per qualcuno non è abbastanza, per cui il preparatore Mansory ha dato vita ad una piccola serie limitata che aggiunge esclusività e lusso, denominata Mansory Coastline.

Modifiche all’estetica e interni sfarzosi

Con una livrea unica, formata dall’Ocean Blue e dal Secret Silver, la Cullinan di Mansory ha un’estetica decisamente appariscente con una assetto ribassato, dei cerchi enormi, ma sopratutto, delle appendici che la rendono più grintosa, partendo dalle minigonne per arrivare allo spoiler posteriore. Non manca un grembiolatura nella parte bassa dei paraurti, mentre stupiscono le prese d’aria fittizie sui passaruota anteriori e lungo i montanti posteriori. All’interno spicca una colorazione turchese che dona al pellame un fascino accecante.

Più potenza per il V12

Il propulsore della Cullinan è stato rinvigorito con una cura di cavalli per arrivare ad una potenza di 610 CV rispetto ai 571 CV del V12 dell’auto di serie. Ovviamente, migliora anche la coppia massima, di ben 100 Nm, che arriva a 950 Nm. Con questi valori il SUV by Mansory tocca i 280 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in 5 secondi. Rimane da capire il prezzo che sicuramente sarà decisamente superiore, e non di poco, ai 260.000 euro necessari per mettere in garage il modello di serie.

