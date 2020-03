BMW M850i xDrive Cabrio: tuning by dÄHLer

Più potenza per l’elegante ammiraglia a cielo aperto di Casa BMW che tocca i 302 km/h

La BMW M850i xDrive Cabrio è un’auto carica di personalità visto che deriva dalla variante coupé ma gioca con una mise allungata e con il fascino inarrivabile della guida all’aria aperta. Da poco sul mercato, non poteva sfuggire alle attenzioni dei tuner, così dÄHLer fornisce una sua interpretazione.

Più cavalli per avere maggiori prestazioni

Ovviamente, la cura dÄHLer ha proposto un upgrade di potenza arrivando a 636 CV ed 850 Nm. Nello specifico la cavalleria è aumentata di 11 CV e la coppia di 100 Nm, superando i valori della più sportiva in gamma, la M8. Ne deriva un incremento anche della velocità massima che tocca i 302 km/h. Ma non temete, perché è già in preparazione il livello 2 di quest’elaborazione, pensata per chi necessita di superprestazioni.

Assetto rivisto, scarico modificato e nuovi cerchi

Chiaramente, a corollario di questi interventi al motore non potevano mancare un sistema di scarico in acciaio inossidabile realizzato da dÄHLer, un assetto ad hoc sempre costruito dal tuner mediante un set di molle sportive, e dei cerchi da 21 pollici con pneumatici Michelin che regalano un tocco di eleganza sportiva.

Con tutti questi interventi la scoperta della Casa bavarese non è certo stata stravolta, piuttosto ha ricevuto un’ulteriore iniezione di personalità, ma c’è già un nuovo step all’orizzonte per renderla ancora più sportiva.

