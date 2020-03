Formula 1, Calendario 2020: date e orari delle gare in programma

Tra le accuse rivolte alla Ferrari e il pericolo del Corona Virus riparte l’attesa stagione 2020 del Campionato del mondo di Formula 1.

La stagione 2020 del Campionato di Formula 1 si prepara ad un inizio difficile influenzato dalle accuse e le polemiche al veleno tra 7 team uniti contro la Ferrari, ma soprattutto dall’epidemia mondiale del Corona Virus che sta minacciando in maniera sempre più preoccupante la salute delle persone. Nonostante tutto, il Circus non si ferma e si prepara al primo Gran Premio della Stagione che partirà il prossimo venerdì 13 marzo con le prove libere che si svolgeranno tra i cordoli del circuito Albert Park della città di Melbourne, in Australia. Come da programma sabato 14 marzo si svolgeranno le prove libere, mentre la bandiera a scacchi della gara ufficiale verrà sventolata sabato 15 marzo. In occasione di questa prima tappa potremmo finalmente vedere con i nostri occhi gli eventuali progressi fatti dalle varie scuderie in gara, tra cui Mercedes, Red Bull e soprattutto Ferrari.

Di seguito il calendario della stagione 2020 di F1, comprensivo di date e orari dei singoli Gran Premi.

GP Australia (Diretta Sky)

Venerdì 13 marzo

02.00 Prove libere 1

06.00 Prove libere 2

Sabato 14 marzo

04.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

Domenica 15 marzo

06.10 gara

GP BAHREIN (Diretta Sky)

Venerdì 20 marzo

12.00 Prove libere 1

16.00 Prove libere 2

Sabato 21 marzo

14.00 Prove libere 3

17.00 Qualifiche

Domenica 22 marzo

16.10 gara

GP VIETNAM (Diretta Sky)

Venerdì 3 aprile

06.00 Prove libere 1

10.00 Prove libere 2

Sabato 4 aprile

07.00 Prove libere 3

10.00 Qualifiche

Domenica 5 aprile

09.10 gara

GP OLANDA (Diretta Sky)

Venerdì 1° maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 2 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 3 maggio

15.10 gara

GP SPAGNA (Diretta Sky)

Venerdì 8 maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 9 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 10 maggio

15.10 gara

GP MONACO (Diretta Sky)

Venerdì 22 maggio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 23 maggio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 24 maggio

15.10 gara

GP AZERBAJAN (Diretta Sky)

Venerdì 5 giugno

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 6 giugno

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 7 giugno

14.10 gara

GP CANADA (Diretta Sky)

Venerdì 12 giugno

16.00 Prove libere 1

20.00 Prove libere 2

Sabato 13 giugno

17.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

Domenica 14 giugno

20.10 gara

GP FRANCIA (Diretta Sky)

Venerdì 26 giugno

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 27 giugno

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 28 giugno

15.10 gara

GP AUSTRIA (Diretta Sky)

Venerdì 3 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 4 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 5 luglio

15.10 gara

GP GRAN BRETAGNA (Diretta Sky)

Venerdì 17 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 18 luglio

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 19 luglio

15.10 gara

GP UNGHERIA (Diretta Sky)

Venerdì 30 luglio

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 1° agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 2 agosto

15.10 gara

GP BELGIO (Diretta Sky)

Venerdì 28 agosto

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 29 agosto

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 30 agosto

15.10 gara

GP ITALIA (Diretta Sky)

Venerdì 4 settembre

11.00 Prove libere 1

15.00 Prove libere 2

Sabato 5 settembre

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 6 settembre

15.10 gara

GP SINGAPORE (Diretta Sky)

Venerdì 18 settembre

10.30 Prove libere 1

14.30 Prove libere 2

Sabato 19 settembre

12.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 20 settembre

14.10 gara

GP RUSSIA (Diretta Sky)

Venerdì 25 settembre

10.00 Prove libere 1

14.00 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

11.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

Domenica 27 settembre

13.10 gara

GP GIAPPONE (Diretta Sky)

Venerdì 9 ottobre

03.00 Prove libere 1

07.00 Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

05.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

Domenica 11 ottobre

07.10 gara

GP USA (Diretta Sky)

Venerdì 23 ottobre

17.00 Prove libere 1

21.00 Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

19.00 Prove libere 3

22.00 Qualifiche

Domenica 25 ottobre

20.10 gara

GP MESSICO (Diretta Sky)

Venerdì 29 ottobre

17.00 Prove libere 1

21.00 Prove libere 2

Sabato 30 ottobre

17.00 Prove libere 3

20.00 Qualifiche

Domenica 1° novembre

20.10 gara

GP BRASILE (Diretta Sky)

Venerdì 13 novembre

15.00 Prove libere 1

19.00 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

16.00 Prove libere 3

19.00 Qualifiche

Domenica 15 novembre

18.10 gara

GP ABU DHABI (Diretta Sky)

Venerdì 27 novembre

10.00 Prove libere 1

14.00 Prove libere 2

Sabato 28 novembre

11.00 Prove libere 3

14.00 Qualifiche

Domenica 29 novembre

14.10 gara

