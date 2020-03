Mille Miglia 2020: date e percorso confermati

Nonostante il Coronavirus, le date della Miglia Miglia 2020 sono state confermate ed è stato approvato il nuovo percorso che da Brescia arriverà a Roma e viceversa. 400 equipaggi da 33 Paesi.

La Mille Miglia 2020 per adesso resiste all’emergenza sanitaria e viene confermata nelle date dal 13 al 16 maggio prossimi. Saranno 400 gli equipaggi che partiranno da Brescia, 30 in meno rispetto alla scorsa edizione, una scelta che aumenta la sicurezza e la qualità per tutti i partecipanti, e non solo. Il percorso della “freccia rossa” porterà le auto a costeggiare il lago di Garda, concludendo la prima tappa presso Cervia. Il giorno successivo da Cesenatico la carovana scenderà verso Roma attraversando le zone del terremoto del 2016. Terza tappa, la più lunga, sarà di risalita verso la Toscana per rientrare il giorno finale a Brescia.

I Paesi rappresentati

Fra i 400 equipaggi presenti alla prossima Mille Miglia sono 33 Paesi rappresentati dei 5 continenti: Austria, Australia, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Francia, Liechtenstein, Regno Unito, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, Italia, India, Israele, Giappone, Lussemburgo, Principato di Monaco, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Argentina, Russia, Svezia, Singapore, Slovacchia, San Marino, Ungheria, Stati Uniti. Il Paese più rappresentato continua ad essere l’Italia con il 30% di partecipanti ammessi. I Paesi Bassi sono al secondo posto, con il 17% dei partecipanti, seguiti da Germania (11%) e Regno Unito (9%). Il Brand automobilistico più rappresentato è Alfa Romeo che porterà al via di Brescia ben 68 automobili, seguito da Fiat che alla partenza porterà 63 vetture, poi seguono Lancia con 49, Jaguar con 45, Porsche 38, Mercedes-Benz e Austin-Healey con 27, e infine Ferrari e Bugatti con 20.

Il percorso

13 Maggio

Brescia verso il Lago di Garda

Desenzano (BS)

Sirmione (BS)

Villafranca di Verona

Mantova

Ferrara

Ravenna

Cervia – Milano Marittima (RA)

14 Maggio

Cesenatico (FC)

San Marino, Urbino (PU)

Fabriano (AN)

Macerata

Fermo

Ascoli Piceno e Amatrice (RI)

Tappa a Rieti, poi fino a Roma

15 Maggio

Roma, Ronciglione (VT)

Viterbo

Radicofani (SI)

Castiglione d’Orcia (SI)

Siena

Lucca Viareggio (LU)

Parma

16 Maggio

Salsomaggiore Terme (PR)

CastellìArquato (PC)

Milano

Cernusco sul Naviglio (MI)

Bergamo

Brescia