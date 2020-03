Cupra Ateca: una serie limitata firmata ABT

1.999 esemplari, 50 CV in più, e 40 Nm di coppia ulteriori per il SUV spagnolo rivisto dallo specialista teutonico

ABT mette le mani sul SUV del brand sportivo Cupra, l’Ateca, che con la cura del noto brand dedicato al tuning acquista grinta e potenza. E’ la prima realizzazione griffata ABT per un marchio spagnolo, visto che di solito il tuner tedesco è dedito alle Audi ed alle Volkswagen e, a testimonianza dell’eccezionalità dell’operazione, saranno solamente 1.999 le vetture modificate.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Per rendere ancora più accattivante l’aspetto dell’Ateca sono stati montati nuovi cerchi in lega da 20 pollici, ed uno spoiler in fibra di carbonio, mentre per conferire una voce più carismatica al 4 cilindri 2 litri sovralimentato è stato scelto un impianto di scarico firmato Akrapovic. Anche l’assetto è stato rivisto mediante sospensioni regolabili che abbassano l’auto da 25 mm a 30 mm.

Aumenta la cavalleria e migliorano le prestazioni

Il 2 litri sovralimentato presente anche sulla Leon Cupra e sulla Golf R, nonché sull’Audi S3 è stato rivisto e, dopo l’intervento di ABT, è passato dagli originali 300 CV agli attuali 350 CV. Anche la coppia è stata incrementata di ben 40 Nm, arrivando ad un valore di 440 Nm, ed è a disposizione del piede destro a soli 2.000 giri. Valori che si traducono in numeri altrettanto interessanti in merito alle prestazioni, visto che l’auto tocca una velocità di punta di 255 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in appena 5 secondi, migliorando di 2 decimi il tempo della versione di serie.

