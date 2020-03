Skoda Octavia RS iV: ibrida e sportiva

Skoda presenta la Octavia RS iV, una versione plug-in Hybrid da 245 CV che offre prestazioni e consumi di livello.

Skoda presenta il suo primo modello RS equipaggiato con un motore plug-in hybrid, ed è stata la Octavia per fregiarsi di questo titolo. Il modello in questione prende il nome di Octavia RS iV, che sotto al cofano nasconde un 1.4 TSI benzina da 150 CV (110 kW) abbinato a un motore elettrico da 85 kW integrato nel cambio DSG a 6 rapporti. In questo modo la potenza di sistema raggiunge i 245 CV (180 kW), mentre la coppia massima è di 400 Nm. Anche le emissioni medie di CO2 nel ciclo WLTP sono ridotte a circa 30 g/km, in linea con lo standard Euro6d.

Design specifico

La nuova Octavia RS iV si caratterizza per fari fendinebbia in tecnologia LED specifici per il modello, da cerchi in lega da 18” e per delle pinze freno verniciate in rosso. Disponibili in opzione cerchi da 19”. Il tasso di sportività è accentuato dalla calandra, dalle air-curtains anteriori, dal diffusore posteriore e dalle appendici aerodinamiche di serie in nero lucido. La variante berlina è contraddistinta da uno spoiler nero sul bordo del cofano posteriore, mentre la Station Wagon ha uno spoiler ampliato nel colore carrozzeria che prosegue la linea del tetto.

Interni sportivi

Abbiamo un volante multifunzionale in pelle a tre razze che sfoggia il logo RS ed è dotato di serie di paddle per il comando del cambio DSG. I sedili sportivi ad alto contenimento e con appoggiatesta integrato sono rivestiti da tessuto nero. In opzione sono disponibili i sedili Ergo con rivestimento in Alcantara e pelle e possibilità di regolazione ampliate. Le cuciture a contrasto, a scelta in rosso o in argento, sono presenti sui sedili, sul volante, sugli appoggiabraccia e sull’inserto decorativo in plancia.

Prestazioni di rilievo

La batteria agli ioni di litio da 13 kWh e 37 Ah offre un’autonomia elettrica nel ciclo WLTP fino a 60 km. Le prestazioni sono di tutto rispetto, tanto che nella modalità Sport, lo scatto da 0 a 100 km/h impiega 7,3 secondi mentre la velocità massima è di 225 km/h. Lo sterzo progressivo di serie insieme allo specifico set up delle sospensioni offre la dinamicità sportiva tipica dei modelli RS di Skoda.

