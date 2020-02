Nuova Volkswagen Up! 2020: prezzi da 14.000 euro

I prezzi partono da 14.000 euro e la dotazione di serie cresce soprattutto dal punto di vista della sicurezza

Anche la piccola di Casa Volkswagen, ovvero la Up!, è stata aggiornata, e nelle giornate del 22 e 23 febbraio verrà presentata al pubblico nel consueto porte aperte. Le novità sono soprattutto a livello di dotazioni e sottopelle, visto che l’upgrade ha riguardato anche la variante elettrica.

I listino parte da 14.000 euro e la dotazione diventa più ricca

La sicurezza prima di tutto, per questo la nuova Up! sfoggia il Lane Assist, la telecamera posteriore, il cruise control ed il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, di serie. Inoltre, si avvale della sinergia con gli smartphone per la navigazione sempre aggiornata. Il prezzo della citycar della casa di Wolfsburg parte dai 14.000 euro della move up! Fino ai 20.400 euro della GTI. Optando per la formula finanziaria denominata Progetto Valore Volkswagen, in occasione del lancio si può avere la nuova move Up! 1.0 60 CV 5 porte a fronte di un anticipo di 2.000 euro e una rata di 129 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 6%) per 26 mesi. Per la up! ad impatto zero, la e-up!, il listino prevede un prezzo di partenza di 23.350 euro, ma con la promozione Volkswagen e gli incentivi statali si riduce a 17.300 euro, ed arriva fino a 15.300 euro in caso di rottamazione. Grazie alla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen inoltre, si può pagare una rata di 79 euro al mese per 36 mesi con un anticipo di 5.100 euro.

Benzina, metano e elettrico

Oltre alla variante 1.0 a benzina aspirata da 60 CV, la gamma Up! presenta la versione a metano con il 1.0 da 68 CV capace di percorrere ben 290 km con 12 euro di carburante e la sportivissima GTI con il 1.0 TSI sovralimentato da 115 CV e 200 Nm che scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi e tocca una velocità massima di 196 km/h. Ovviamente, per venire incontro alla clientela che ha nuove esigenze di mobilità e che ha a cuore la sostenibilità cittadina, c’è la variante elettrica, la e-Up! con una nuova batteria da 32,3 kWh capace di un’autonomia di 260 km nel ciclo WLTP.

