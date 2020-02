Kia: avviato con l’A.C. Monza il progetto “Insieme per vincere”

Il progetto di Corporate Social Responsibility punta a regalare gioia e svago ai bambini meno fortunati della comunità monzese.

La divisione italiana di Kia Motors, in collaborazione con l’A.C. Monza, ha inaugurato un nuovo progetto di Corporate Social Responsibility (CSR) battezzato “Insieme per vincere”. Il costruttore coreano e la squadra di calcio lombarda hanno unito i loro sforzi con l’Ospedale di Desio per donare ai bambini meno fortunati dei preziosi momenti di spensieratezza e divertimento.

Un aiuto concreto alla comunità monzese

L’inaugurazione di questo nobile progetto è avvenuta alla presenza dell’Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, Giuseppe Bitti e dell’Amministratore Delegato di A.C. Monza, il senatore Adriano Galliani. Per quanto riguarda i rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera, durante l’annuncio c’erano il direttore generale Mario Alparone, il direttore socio-sanitario Gianluca Peschi e la dottoressa Renata Nacinovich, direttore della struttura di Neuropsichiatria Infantile.

Il via a questo importante progetto segna l’aumento dello sforzo di Kia nell’ambito CSR: l’obiettivo è quello di continuare con l’umanizzazione degli spazi di attesa dell’UONPIA, realtà d’eccellenza della neuropsichiatria sul territorio di Desio, guidata dalla ASST di Monza. Dal canto suo, l’A.C. Monza sottolinea la sua vicinanza al territorio monzese e ai suoi abitanti tramite un gesto concreto che punta a supportare l’intera comunità della città brianzola.

Lo sport come motivo di gioia e svago

Grazie a questa iniziativa, Kia Motors e A.C. Monza hanno portato lo sport del Calcio nell’Unità Operativa di Neuropsichiatria e Psicologia per l’Infanzia e l’Adolescenza, abbellendo il reparto con decorazioni a tema applicate alle pareti, a cui si aggiungono l’introduzione di alcuni giochi e gadget sportivi che permetteranno ai bambini in cura momenti di gioia e svago.

“Siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo a una causa tanto importante per il territorio di Monza e Brianza; ancor più se con questo gesto a beneficiare sono i piccoli pazienti dell’UONPIA – ha dichiarato Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy che ha inoltre aggiunto – Ogni anno Kia è molto attenta a non far mancare il proprio sostegno a realtà virtuose attive nel campo della solidarietà e anche per il 2020 questo non è che l’inizio di un anno che si preannuncia molto importante sotto questo punto di vista.”

Kia e il progetto “Insieme per vincere”: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5