Marquis MR61 by CST Tires: il nuovo pneumatico per vetture compatte

Il nuovo pneumatico offre ottime prestazioni su asciutto e bagnato garantendo un buon confort acustico.

I possessori di automobili compatte e medio-piccole da oggi possono contare anche sul nuovo pneumatico Marquis MR61 by CST Tires, capace di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Marquis MR61 si distingue per la sua bassa resistenza al rotolamento che si traduce in un’ottima efficienza in termini di consumi di carburante, mentre l’ampia offerta di misure disponibili lo rendono ideale per la maggior parte dei veicoli presenti sul mercato italiano.

Elevato grip e usura uniforme

Questo pneumatico vanta una mescola caratterizzata dall’uso di un alto indice di silice, capace di offrire una frenata stabile e sicura. L’interno asimmetrico e il design delle spalle dello pneumatico garantiscono invece una maggiore area di contatto con l’asfalto: questa soluzione offre un’elevata tenuta di strada e una usura dello pneumatico sempre uniforme. Per ottimizzare il grip con l’asfalto, il Marquis MR61 sfrutta ampli canali longitudinali presenti sul battistrada, abbinati a numerose lamelle coordinate con le nervature centrali.

Meno vibrazioni e ottime prestazioni sul bagnato

Il comfort acustico (rumore e vibrazioni durante il rotolamento) viene invece ottimizzato dall’alternanza e la disposizione dei vari tasselli, mentre la particolare conformazione degli stessi migliora le prestazioni su i tipi di tracciato più vari. Anche in caso di manto bagnato, lo pneumatico Marquis MR61 garantisce prestazioni eccellenti sfruttando il design del battistrada e le numerose lamelle che permettono di disperdere l’acqua in modo rapido ed efficiente, allontanando il pericolo di acquaplaning.