Opel Corsa: più colorata con i kit di personalizzazione

La vettura di segmento B del Fulmine acquista più carattere con i dettagli colorati disponibili nella lista degli optional

Da poco sul mercato, la nuova Opel Corsa punta sulle personalizzazioni, come dimostrano gli accessori che consentono di renderla ancora più originale sia all’esterno che all’interno con elementi specifici che le donano accattivanti note di colore.

Dalle minigonne alle strisce, dai retrovisori ai cerchi

Così, con il kit GS Line si possono avere le minigonne in nero lucido ed elementi aerodinamici anteriori e posteriori dello stesso colore per 1.208 euro (IVA inclusa); ma chiaramente, non manca la possibilità di scegliere un pacchetto che annovera le decalcolmanie sportive (196 euro IVA inclusa) per rendere la nuova Corsa ancora più atletica attraverso strisce bianche o nere per il cofano e per il tetto rendono.

Particolarmente interessante la soluzione per i cerchi in lega leggera “BiColor” color nero lucido da 17 pollici personalizzabili con cinque diversi set di clip. Il bello è che non bisogna andare in officina, basta premere per istallare gli elementi colorati in bianco, rosso, blu e nero. Le personalizzazioni continuano con le calotte dei retrovisori esterni colorati (84 euro IVA inclusa) e le barre con logo (127 euro IVA inclusa), anch’esse disponibili in bianco, rosso, nero e blu, e in carbon look.

Il colore invade anche l’abitacolo

L’abitacolo vede la presenza di applicazioni colorate e intercambiabili per la plancia (154 euro IVA inclusa) e per lo specchio retrovisore interno disponibile in tre colori (57 euro IVA inclusa, oltre che del pomello del cambio colorato (67 euro IVA inclusa) in rosso o blu.

Opel Corsa 2020: i kit di personalizzazione Vedi tutte le immagini +10