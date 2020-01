Glossario: auto Gran Turismo

Quando si parla di auto Gran Turismo, o vengono in mente in classici video giochi automobilistici o un particolare tipo di vetture, ma quali?

Non sempre i meno esperti sono in grado di identificare tale modello tra gli altri presenti sul mercato. Vediamo insieme le caratteristiche delle auto GT. Le auto GT, abbreviazione che indica le Gran Turismo, generalmente sono sportive, quindi hanno sedili sportivi e i famosi cerchi in lega. Anticamente l’espressione indicava un particolare tipo di auto da corsa molto confortevoli e con ampi spazi interni.

Adesso se si parla di auto GT praticamente in tutto il mondo. La sigla GT è tradotta in Francia come Gran Tourisme o Grand Tour; in inglese sarà Grand Touring ma anche in tedesco si dice GT.

Gli appassionati di automobili indicato con GT o GTI, una serie di vetture sportive che pur essendo pensate per le competizioni, si adattano molto bene all’uso in strada. Le auto GT, non sono sempre grandi, anzi, talvolta possono essere di piccole dimensioni ma ottimizzate e personalizzate dal guidatore.

Qualcuno usa l’espressione GT anche per indicare genericamente le auto sportive, ma poi alla motorizzazione, non si tratta di veicoli inseriti in questo insieme di cui fanno parte tutte le vetture con un certo numero di sportelli, un bagagliaio di un certo tipo e via dicendo.

Per maggiori informazioni si consiglia di visionare il sito della Motorizzazione Civile o dell’Aci.