Auto d’epoca: una gallery delle bellissime senza età

Sono tante le auto senza tempo che i costruttori, grandi e piccoli, hanno saputo creare in circa 130 anni di produzione. Vetture che sono riuscite a restare nella memoria delle persone ben oltre la loro vita commerciale. Chiamatele auto d’epoca, storiche, classiche, come volete. Chi vede l’auto come ben più di un semplice mezzo di trasporto, non può fare a meno di voltarsi ad ammirare questi capolavori quando ogni tanto le incrocia per strada. E sono sempre questi appassionati che non perdono occasione per assistere ad una delle tante manifestazioni dedicate a tali vetture.

Ogni scusa è buona per rifarsi la vista, ogni occasione è utile per soffermarsi su automobili che hanno fatto la storia, della società oltre che dell’industria. Ad esempio la nutrita gallery che potete trovare qui sotto, tratta dalla manifestazione Milano Autoclassica 2013, che si è tenuta lo scorso febbraio alla fiera di Rho. Più in basso è possibile vedere un video su una delle esibizioni che si sono tenute in quei giorni: l’interpretazione fantasiosa di un inseguimento tra carabinieri e banditi sulle Alfa Romeo degli anni ’70 e ’80, con la splendida Giulia nella parte della “ladra”.

