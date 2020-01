Seat Leon 2020: più ricca allo stesso prezzo

Per le versioni top di gamma arrivano Xcellence Pack ed FR Pack di serie per un vantaggio cliente importante.

La Seat rilancia la sua bestseller, la Leon, in un mercato sempre più concorrenziale, rendendola ancora più ricca ed accattivante per ogni tipologia di cliente. Così ecco che arrivano nuovi pacchetti per tutti gli allestimenti che aggiungono agli equipaggiamenti di serie contenuti di sicurezza e tecnologia all’avanguardia, con un vantaggio cliente molto elevato.

Vantaggio cliente importante e tanta tecnologia

Si tratta di soluzioni studiate per mantenere il prezzo a livello competitivo che prendono spunto dal successo riscontrato con la Leon Black Edition, una versione nata sulla base della FR e arricchita con dotazioni aggiuntive di serie all’insegna di esclusività, sportività e cura dei dettagli.

Così, a partire da oggi le versioni top di gamma di Leon hatcback e Sportstourer includono Xcellence ed FR Pack senza sovrapprezzo. Entrando nello specifico, il già citato FR Pack va ad arricchire la Leon Black Edition e la versione top di gamma FR offrendo di serie il sistema di navigazione da 8 pollici, il Seat Virtual Cockpit, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il Cruise Control adattivo, il Seat Full Link, il sistema di accesso e l’avviamento senza chiave, il Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e la videocamera.

Seat FR Pack Metano

Ma non è tutto, perché per le versioni FR e Black Edition della Leon 1.5 TGI 130 CV è disponibile anche l’FR Pack Metano, che include sistema di navigazione da 8″, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control adattivo, Seat Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera posteriore.

Seat Xcellence Pack

Infine, l’Xcellence Pack arricchisce la versione top di gamma Xcellence di SEAT Leon hatchback e Sportstourer con sistema di navigazione da 8″, Seat Virtual Cockpit, Cruise Control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore. Mentre la versione Xcellence di Seat Leon 1.5 TGI 130 CV include ora l’Xcellence Pack Metano con sistema di Navigazione 8″, Cruise Control Adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore.

