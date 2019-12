Lamborghini: torna la passione nel nuovo video di Natale

I protagonisti sono padre e figlio che insieme hanno riprodotto una Lamborghini Aventador SV con una stampante 3D e poi…

Tra i punti fermi del Natale oltre all’atmosfera festosa, gli alberi addobbati e Santa Claus impegnato nella consegna dei regali, c’è il video Lamborghini, che lo scorso anno è stato visualizzato da oltre 24 milioni di persone attraverso i canali social della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Padre e figlio protagonisti del nuovo video di Natale 2019 dopo che hanno costruito una Aventador SV con la stampante 3D

Ebbene, la ricerca del #RealLover, l’hashtag è d’obbligo, è continuata nel 2019 ed ha visto protagonisti padre e figlio di Erie, Colorado, precisamente Sterling e Xander Backus che hanno manifestato tutto il loro amore verso la Lamborghini realizzando una Aventador SV mediante una stampante 3D.

Non deve essere stato facile compiere un’impresa simile, e così in Lamborghini, anche se la nascita di questo Toro fatto in casa non sarebbe un’opera propriamente legale, hanno deciso di premiare i due audaci costruttori con una sorpresa più unica che rara, perché a Natale, si sa, siamo tutti più buoni.

Infatti, due giorni prima di Natale, nel garage di Sterling e Xander non c’era più la loro Aventador “artigianale”, ma una vera e propria Aventador S nera più seducente che mai, e pronta a rombare al suono del suo possente 12 cilindri da 6,5 litri capace di esprimere ben 740 CV. Il sogno per qualche giorno è diventato realtà, visto che hanno potuto guidarla vivendo in prima persona un’esperienza reale fatta di potenza, sound, handling superlativo, fascino inarrivabile e coinvolgimento totale.

La magia del Natale quindi ha preso le forme a cuneo dell’Aventador, esprimendosi con il ruggito sofisticato del V12, e avvolgendo padre e figlio attraverso i sedili sportivi. I due costruttori in erba hanno guadagnato l’attenzione della Lamborghini che li ha premiati facendoli diventare anche i protagonisti del nuovo video natalizio del 2019.

“Automobili Lamborghini è contro qualsiasi tentativo di contraffazione. Tuttavia, la storia di questo padre e di suo figlio è prova di passione autentica, che merita di essere raccontata a tutti, ed è per questo che abbiamo scelto Sterling e Xander come protagonisti del nostro video di Natale per il 2019”, ha affermato Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer di Automobili Lamborghini.

Lamborghini Christmas 2019 video Vedi tutte le immagini +19