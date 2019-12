Milano Monza Motor Show, informazioni e date 2020

Il nuovo evento automotive punta ad infiammare la passione degli amanti dei motori.

Grande attesa per il Milano Monza Motor Show, l’evento automotive che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 e che sarà caratterizzato da quattro intensi giorni di spettacolo che verranno trasmessi in tv grazie al supporto del network internazionale di Sky che seguirà l’evento con le emittenti Sky TG24 e Sky Sport. La kermesse che si svolgerà tra le città di Milano e Monza muoverà un business milionario, coinvolgendo oltre 40 case automobilistiche internazionali e un pubblico stimato di circa mezzo milione di visitatori.

L’evento supportato da ACI, Regione Lombardia e i comuni di Milano e Monza, partirà giovedì 18 giugno alle 15.10 nella suggestiva location dell’Autodromo di Monza, dove si svolgerà la Monza President Parade. In questa occasione avremo la possibilità di ammirare i Presidenti e i CEO dei vari marchi presenti schierati sulla griglia di partenza del circuito a bordo di anteprime e novità per partecipare ad una sfilata dal sapore di un vero Gran Premio. Gli stessi partecipanti lasceranno la pista di Monza per partecipare alle ore 20.00 del medesimo giorno alla Milano President Parade, dove sfileranno sul red carpet in piazza Duomo alla guida di inediti modelli.

Domenica 21 giugno alle 15.10 sarà possibile assistere – sempre sugli spalti del circuito di Monza – all’ACI Historic Grand Prix, dove troveremo come protagoniste indiscusse le monoposto di Formula 1 appartenenti a tutti i periodi storici. Il Parco di Monza ospiterà invece un vero e proprio salone automobilistico all’aperto dove saranno presenti decine di stand dove verranno esposti le novità di prodotti di altrettante case automobilistiche internazionali. Sarà inoltre possibile effettuare test drive di auto elettriche e di vetture off-road in un’area appositamente dedicata. Gli amanti delle corse apprezzeranno senza ombra di dubbio il Supercar Paddock e il Motorsport Paddock, così come gli amanti del passato che potranno gustare un’intera area dedicata alle auto classiche. Sarà possibile visitare tutto questo ogni giorno per la durata dell’intero evento, fino alle ore 24.00.

Tra i vari eventi che verranno organizzati a Milano segnaliamo inoltre la sede dedicata all’approfondimento sulla micromobilità nel quartiere di Citylife e le delle installazioni che animeranno Via Montenapoleone, ovvero il cuore della moda milanese. Non mancherà infine la anche la Journalist Parade, ovvero la sfilata dei giornalisti che partirà alle 17.10 da Monza con arrivo al Castello Sforzesco di Milano.

“Milano Monza Motor Show sarà una grande festa, uno spettacolo di oltre 14 ore al giorno per 4 giorni – queste le parole di Andrea Levy, Presidente Milano Monza Motor Show, che ha inoltre aggiunto – si tratta di un evento che consente di vedere Formula 1, supercar e hypercar in versione dinamica, ma che darà la possibilità di vedere il meglio della produzione delle case automobilistiche esposto negli stand nell’area Roccolo, modelli per tutti i budget a partire dall’utilitaria fino al suv, e permettere ai visitatori di poter vedere e provare, nei diversi circuiti messi a disposizione dall’Autodromo, la propria vettura nuova ed ecologica. Da non perdere ACI Historic Grand Prix, l’esibizione in pista di monoposto di Formula 1 di tutti i tempi, e la spettacolare parata dei presidenti che abbraccerà tutta piazza Duomo a Milano.”

