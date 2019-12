Lamborghini Urus: 808 CV con il tuning Wheelsandmore

Il SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese indossa i cerchi da 23 pollici e guadagna più di 150 CV di potenza.

Il mondo del tuning non risparmia nemmeno le vetture più iconiche come il SUV Lamborghini, la Urus, che non sembrerebbe avere bisogno di essere personalizzata. E invece tuner come Wheelsandmore dimostrano l’esatto contrario.

Cerchi da 23 pollici

Infatti, il noto preparatore ha messo le mani sulla vettura a ruote alte della Casa del Toro rendendola più accattivante grazie a nuove ruote da 23 pollici che calzano coperture Continental UHP. Cerchi dal costo di 9.999 euro che esaltano il carattere della Urus.

Potenza incrementata fino a 808 CV

Ovviamente, le modifiche più interessanti hanno riguardato il potente V8 4 litri biturbo che, nella variante di serie, eroga una potenza di 650 CV ed una coppia massima di 850 Nm, mentre dopo la cura Wheelsandmore arriva fino ad 808 CV ed a 972 Nm. Quindi, diventa più potente delle altre supercar del Toro e ancora più affilata per fornire prestazioni sempre più entusiasmanti. Gli interventi hanno riguardato l’impianto di scarico e la centralina, per un totale di 9.498 euro ai quali si aggiungono altri 1.679 euro per le sospensioni regolabili anche attraverso lo smartphone.

Quindi, la Lamborghini Urus, con 21.176 euro ulteriori, diventa ancora più performante ed esteticamente appagante, una cifra tutto sommato non eccessiva se si considera che il SUV del Toro ha un prezzo di listino 207.999 euro.

