Volkswagen Touareg: 500 CV con il tuning di ABT

Più cattiva con l’aerodinamica dedicata, la Touareg griffata ABT vanta un assetto ribassato e punta sul 4.0 TDI ipervitaminizzato.

Forse per qualcuno la Volkswagen Touareg è una vettura sin troppo sobria, così ABT ha pensato di realizzarne una sua variante con tutta la grinta del caso. Muscolosa e potente, la versione del tuner teutonico strizza l’occhio a chi non vuole passare inosservato.

Più bassa e grintosa

Esternamente spariscono quasi tutte le cromature a vantaggio di elementi in nero che offrono cattiveria e mistero allo stesso tempo. Non mancano dei cerchi da 22 pollici, particolari aerodinamici dedicati ed un assetto più basso, rispettivamente, di 38 mm all’anteriore e 30 mm al posteriore.

L’abitacolo si contraddistingue per i particolari in fibra di carbonio, per le cuciture a contrasto dedicate a plancia, volante e pannelli porta e per i rivestimenti in Alcantara. Insomma, un tocco racing che si sposa alla perfezione con il nuovo look esterno.

Il motore eroga ben 500 CV

Ma le modifiche più importanti riguardano il motore con il 4 litri TDI pompato fino a 500 CV di potenza ed a 970 Nm di coppia massima. Si tratta di un incremento di 80 CV e 70 Nm ottenuto intervenendo sulla centralina elettronica.

Più veloce, più rapida in ripresa e più affilata tra le curve, la Touareg ABT è una proposta a baricentro alto del preparatore ufficiale di Audi che anticipa un altro lavoro importante: quello sulla nuova Audi RS6 Avant.

Volkswagen Touareg by ABT Vedi tutte le immagini +9