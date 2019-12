MillenniumExpo 2019: la cornice di Cinecittà per le auto storiche di prestigio

Il Parco capitolino dedicato al cinema ed alla televisione fa da cornice all’edizione speciale della rassegna vintage. Da non perdere il Concorso d’Eleganza.

Chi sarà la più bella fra le “Stelle del cinema”? Lo sapremo domenica sera. Prima di dar vita a pronostici sull’avvenenza fisica delle più celebrate attrici del grande schermo, è necessaria – anzi: doverosa – una precisazione: ci si riferisce ad un “contest” aperto alle vetture che, in ruoli da protagonista o come co-protagoniste, hanno accompagnato le sequenze filmate di film rimasti nella storia. “Miss Cinema”, sì, ma… su ruote e provviste di carrozzeria.

L’appuntamento prende il titolo di “Cinema Auto Expo”, ed è fissato per il prossimo weekend, nella cornice di Cinecittà, dove sabato 14 e domenica 15 dicembre si svolgerà “MillenniuMExpo”, edizione speciale della mostra scambio di auto e moto d’epoca all’interno del Parco Cinecittà World, il complesso della Capitale dedicato al mondo del cinema e della televisione.

La kermesse, organizzata da MillenniuMEventi a concludere il 2019 delle iniziative di primo piano dedicate al settore del motorismo vintage (un comparto sempre più “centrale” nel quotidiano collettivo, e lo dimostrano le numerose iniziative a tema che, da gennaio a dicembre, trovano adeguato spazio da nord a sud), costituisce una “special edition” di MillenniuMExpo, principale rassegna del centro-sud dedicata agli enthusiast ed ai connaisseur di auto e moto storiche e dell’articolato “indotto”: collezionisti, ricambisti, editoria specializzata, restauratori, club ed associazioni.

Le iniziative in programma

Il cartellone degli eventi di “MillenniuMExpo” è particolarmente ricco di proposte: da segnalare, fra le altre, la presenza di oltre 500 veicoli storici pronti a farsi ammirare, ed a fare bella mostra di se fra i set cinematografici di Cinecittà World; 40 fra attrazioni e spettacoli; il “Nostalgy Day”, rassegna animata dall’abbinamento fra auto degli anni 60 e 70 ed abbigliamento dell’epoca; l’Asta di auto storiche, organizzata da Old Time Car Club nel padiglione coperto “Sala Eventi”.

Il concorso dedicato alle regine del cinema

La “due giorni” capitolina all’insegna del matrimonio fra auto storiche e mondo del cinema vivrà, domenica 15, il proprio momento clou nel Concorso d’Eleganza al quale verranno invitate alcune delle vetture in esposizione alla rassegna, e selezionate fra gli esemplari più rappresentativi per appeal cinematografico, sportività ed espressività di linee. Il concorso, presentato dal responsabile editoriale di Motori.it Gaetano Cesarano, prenderà il via alle 12 di domenica, con una sfilata lungo Cinecittà Street delle vetture ammesse. Al termine, la Sala Eventi ospiterà l’apertura delle buste, e quindi l’indicazione delle nomination e la proclamazione dell’esemplare vincitore, che lo scorso anno vide la vittoria di una Dino 206 GT, che il grande pubblico immediatamente associa a Tony Curtis nella serie “Attenti a quei due”; al secondo posto venne eletta una Lancia Flaminia Sport Zagato, che sebbene mai protagonista al cinema, viene in ogni caso ricordata dal grande pubblico per la citazione che Vittorio Gassman-Bruno Cortona le offrì nel celebre “Il Sorpasso” a proposito de “L’Eclisse” di Michelangelo Antonioni. Può essere che l’alfiere della “Trilogia dell’incomunicabilità” sia stato effettivamente proprietario di una Flaminia Zagato; sicuramente, lo fu Marcello Mastroianni. E sempre a proposito di Vittorio Gassman, è da citare la terza posizione, nell’edizione 2018 del Concorso, ottenuta da una Lancia Aurelia B24S, cioè proprio il modello protagonista de “Il Sorpasso” di Dino Risi.

