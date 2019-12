Kia: debutta la nuova piattaforma online sulla mobilità elettrica

l’hub sull’elettrificazione targato Kia è stato realizzato in collaborazione con il colosso dell’informazione TIME.

Kia ha lanciato una nuova piattaforma online dedicata alla mobilità elettrificata, realizzata in stretta collaborazione con TIME, il colosso specializzato nel settore dell’informazione globale. Questo inedito hub è stato sviluppato come un web repository dedicato appositamente all’informazione che gravita a 360° intorno alla cultura della mobilità elettrica. L’hub mette a disposizione dell’utente una vasta ed esauriente serie di articoli, immagini e video, capaci di offrire a tutti gli utenti interessati ai veicoli elettrici tutte le informazioni inerenti a questo variegato mondo, a cui si aggiungono un vasto numero di key topics inerenti a questo argomento.

Questa piattaforma, in rete da oggi e consultabile sul sito web TIME.com, tratta il tema dell’elettrificazione da un punto di vista globale, inoltre affronta gli argomenti più complicati in maniera semplice e chiara, aiutando la possibile clientela ad orientarsi nella vasta e variegata scelta di un’auto elettrificata. L’hub sviluppato dalla Casa coreana spiega nel dettaglio le differenti vetture elettrificate offerte dai Costruttori, le novità del prossimo futuro ma tratta anche temi più delicati come l’autonomia dei veicoli a zero emissioni e la presenza dei punti di ricarica nei vari paesi del mondo. Sarà inoltre possibile scoprire le future tecnologie dedicate al settore, come ad esempio i continui sviluppi delle batterie a litio e di altri accumulatori e fonti di energia, senza dimenticare la cosiddetta mobilità dell’ultimo miglio.

“L’Europa sta marciando a grandi passi verso l’elettrificazione – ha commentato Rishaad Sacoor, Senior Manager Brand Strategy Kia Motors Europe che ha inoltre aggiunto – ma riteniamo che ci siano ancora molti aspetti da spiegare ai consumatori su questa entusiasmante tecnologia. L’hub si propone come una fonte divulgativa autorevole e imparziale dedicata a chiunque sia interessato ai veicoli elettrici e affronterà tutti i temi legati all’ecosistema a emissioni zero.”

A partire da oggi, e per tutto il corso del 2020, questo nuovo hub dedicato all’elettrificazione automotive portato avanti da Kia e TIME avrà quindi il non facile compito di informare l’utente in maniera esaustiva e superpartes, senza comunque rinunciare ad un pizzico di ironia e divertimento. L’obiettivo finale di questo progetto è quindi sia informativo che di supporto per tutti quelli che desiderano ottenere una maggiore e più profonda comprensione delle tematiche legate all’elettrico con lo scopo di sposare una vita maggiormente sostenibile.

Kia Seltos: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +45