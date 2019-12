Audi Q2 restyling: le foto spia

Il SUV più piccolo della Casa di Ingolstadt è stato fotografato nel nord della Svezia.

L’Audi sta rinnovando la gamma a grandi ritmi, ed uno dei modelli che presto subirà l’inevitabile restyling di metà carriera è l’innovativo SUV Q2 che è stato fotografato nel nord della Svezia.

Dalle foto spia arrivate in redazione si capisce come gli uomini del Brand siano intervenuti in maniera importante sul frontale. Lo scopo è quello di modificare la calandra della Q2 sulla scia di quella degli ultimi modelli presentati dalla Casa dei Quattro Anelli. Per cui quest’ultima sarà decisamente più ampia rispetto a quella presente nel modello attuale.

Cambia anche il paraurti anteriore che presenta tre aperture, una orizzontale, e due verticali per raffreddare i freni. Le camuffature si estendono anche alla zona sottoporta dove potrebbero spuntare nuove minigonne, mentre dietro troviamo un paraurti rivisto che si annuncia più dinamico e muscoloso.

Ci saranno interventi anche nell’abitacolo soprattutto a livello d’infotainment, visto che questi sistemi si aggiornano sempre più velocemente e presentano schermi sempre più grandi con nuove funzioni.

Infine, si attendono anche adattamenti dei propulsori per ridurre ulteriormente le emissioni di Co2 dell’auto in questione.

