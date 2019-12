BMW Serie 6 GT restyling: le foto spia

Nuove foto spia della berlina 2 volumi e mezzo BMW rivista soprattutto nel frontale

La BMW Serie 6 GT si appresta a subire il primo restyling dopo aver ereditato il testimone di “berlinona” a 2 volumi e mezzo dalla Serie 5 GT. I prototipi pre-produzione sono già in strada a macinare chilometri e così sono arrivate in redazione nuove foto spia.

Rispetto ad altri esemplari immortalati in precedenza, le vetture oggetto delle foto spia, come potete vedere nella gallery, presentano camuffature solamente per il frontale e per il paraurti posteriore.

Così, si evince che la calandra subirà cambiamenti in linea con le tendenze attuali BMW, per cui sarà più grande, mentre i gruppi ottici avranno dimensioni ridotte ed una nuova firma luminosa. Cambiano anche le prese d’aria sul paraurti modificato nella parte bassa. Dietro invece, spiccano i fari a LED ed un paraurti rivisitato per essere in sintonia con il frontale.

Si attendono modifiche anche per quanto riguarda la plancia dove strumentazione e schermo del sistema multimediale subiranno cambiamenti per riprendere quelli visti sugli ultimi modelli BMW.

Non ci sono informazioni invece a livello di motori anche se si presume che vengano riprese le unità attuali con gli opportuni adattamenti.

BMW Serie 6 GT facelift: le foto spia Vedi tutte le immagini +16