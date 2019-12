Alcantara e BMW i8 Roadster LimeLight Edition

Interni dal fascino ipnotico per la sportiva BMW realizzata in collaborazione con Alcantara

Prendete un’auto tanto futuristica quanto attuale nel suo design conturbante e rivestitela internamente tramite Alcantara, ecco che il risultato non può che essere quello che BMW Italia ed Alcantara hanno presentato presso l’Alcantara Concept Store di Milano, ovvero la BMW i8 Roadster LimeLight Edition. Si tratta di una one-off con un colore giallo decisamente esclusivo.

Un abitacolo realizzato su misura

La configurazione roadster consente di mettere in evidenza l’abitacolo con sedili, plancia, pannelli porta e volante rivestiti in Alcantara di colore nero con impunture a contrasto, e dove il nero si alterna con il color Lime sviluppato appositamente dal Centro Stile di Alcantara con forature laser che creano un disegno ispirato all’elica del logo BMW replicato in modo armonico e seguendo le linee sinuose degli interni.

Un auto sportiva ma ecologica come Alcantara

Nello specifico, i loghi ricamati e le impunture a contrasto color Lime esaltano il carattere racer della vettura, mentre i sedili ed i fianchetti laterali in Alcantara garantiscono al pilota il giusto grip durante la guida sportiva. Infatti, l’ibrida in questione tocca una velocità massima di 250 km/h, ma, nonostante le sue prestazioni, emette solamente 46 g di CO2 al km. Quindi è una vettura attenta all’ecologia come Alcantara che produce un materiale 100% Carbon Neutral: ogni metro quadrato prodotto da Alcantara ha un bilancio netto di emissioni di CO2 pari a zero.

