Toyota ufficializza i piloti Ogier Evans e Rovanpera per il 2020

Dopo tanti rumors Ogier approda in Toyota insieme al fortissimo Rovampera vincitore nel WRC 2 e del talentuso Evans.

Il Toyota Gazooo Racing World Rally Team è pronto per partire letteralmente all’attacco nel mondiale rally 2020 con uno squadrone a tre punte decisamente agguerrito. Infatti, dopo tanto rumore è arrivato nel team Sébastien Ogier, che sarà affiancato da un pilota veloce e costante come Elfyn Evans e dal predestinato Kalle Rovanperä che ha vinto il mondiale nella categoria WRC 2.

Una squadra con grandi ambizioni ed Ogier pronto alla sfida

Si tratta di un perfetto mix di velocità, esperienza e giovinezza al volante della Toyota Yaris WRC che prefigura un’annata decisamente interessante in cui Ogier vuole riprendersi lo scettro di campione del mondo, Rovanperä vuole dimostrare di essere pronto per il palcoscenico del WRC ed Evans di essere vincente come non mai con un’auto di riferimento.

In particolare Ogier è il nome più pesante tra i nuovi arrivati che, insieme al navigatore Julien Ingrassia, è stato capace di vincere ben 6 mondiali consecutivi dal 2013 al 2018, con la parentesi del 2019 dove comunque ha ben figurato anche con la Citroen C3 WRC. Adesso, ereditando la vettura che fu di Tanak, può contare su un’auto velocissima in ogni condizione e riprendere la rincorsa a Loeb che vanta 9 titoli mondiali. In effetti, a 35 anni era ancora presto per appendere il casco al chiodo e gli appassionati sicuramente apprezzeranno la sua permanenza nel WRC.

“Non vedo l’ora di unirmi a questa squadra e iniziare una nuova sfida, ha dichiarato il pilota francese, ne avevamo già discusso alla fine del 2016, e anche se non siamo riusciti a trovare accordi in quel momento, ora sono veramente impaziente di iniziare a lavorare con un marchio iconico come Toyota e con il mio idolo dell’infanzia Tommi Mäkinen. Il piano è quello di puntare insieme a qualche successo e cercare di riconquistare il titolo mondiale. Si tratta di una formazione interessante: conosco molto bene Elfyn perché ho già lavorato con lui in passato e sono sicuro che può portare molto anche alla squadra, mentre Kalle ha già dimostrato molte cose nei rally, quindi ha sicuramente del talento e sono sicuro che migliorerà molto rapidamente. Noi tre siamo tutti e tre nuovi per la squadra, ma naturalmente faremo del nostro meglio per metterci al lavoro il più velocemente possibile.”

Toyota Yaris 2020: immagini ufficiali, tecnica ibrida e piattaforma Tnga Vedi tutte le immagini +55