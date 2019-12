Audi RSQ e-tron: un concept dagli effetti speciali

Una supercar Audi a guida autonoma realizzata per il film di animazione Spies in disguise che mostra le potenzialità dei nuovi modelli del Brand.

Il futuro è oggi, o almeno viene anticipato da quello che possiamo vedere adesso sul grande schermo, sì perché il cinema è un veicolo di comunicazione fortissimo che l’Audi ha pensato bene di sfruttare per far debuttare il concept RSQ e-tron realizzato appositamente per il film di animazione Spies in disguise.

Prevista per il 25 dicembre, questa pellicola è stata anticipata da un cortometraggio che vede protagonisti, oltre ai due personaggi Lance Sterling e Walter Beckett, versione animata di Will Smith e Tom Holland, anche il concept RSQ e-tron.

Si tratta di una sportiva futuristica con un linea mozzafiato contraddistinta da diverse aperture e da firme luminose decisamente appariscenti, oltretutto, caratterizzata da un’intelligenza artificiale che consente di sfruttare la guida autonoma per togliere d’impaccio i protagonisti da pericolosi quanto suggestivi inseguimenti.

Ecco, tutto questo anticipa, con le dovute proporzioni ed un adattamento alla realtà, quello che l’Audi ha in serbo per i modelli di domani, soprattutto a livello di design che si preannuncia sempre più accattivante e personale.

Rimane la curiosità sulle potenzialità della guida autonoma sulle vetture reali, una soluzione che potrebbe arrivare anche sulle Audi del futuro sempre che ci sia una regolamentazione legislativa adeguata.

